Osman Kavala tutuklandı

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Osman Kavala’yla ilgili mahkemelere talimat gibi açıklama yapmıştı. Kavala’nın Türkiye’nin Soros’u olduğunu iddia eden Erdoğan, “Türkiye’nin Soros’unun havası çıktı ortaya. Bağlantıları çıktı ortaya. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz. Taksim olaylarının arkasında bakıyorsunuz aynı kişi. Bakıyorsunuz belli yerlere ciddi manada kaynak aktarımının arkasında bunları görüyorsunuz. Bu milleti içeriden vurmaya çalışanlara karşı dik duracağız. Hesabını da soracağız.” demişti. Bu açıklamalarının ardında Kavala tutuklandı.







Kavala’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Aynı soruşturma kapsamında ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş ve MİT TIR’ları dosyasının sanıklarından Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük’ün de yer alıyor.