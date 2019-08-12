Samanyolu Haber /Gündem / Oslo Büyükelçiliği’nin ‘Gizli fişleme’ belgeleri bitmiyor... Yine suçüstü yakalandılar… /12 Ağustos 2019 15:51

Oslo Büyükelçiliği’nin ‘Gizli fişleme’ belgeleri bitmiyor... Yine suçüstü yakalandılar…

Türk Büyükelçiliklerinin karıştığı casusluk skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

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 İngilizce yayın yapan Nordic Monitor’un elde etti gizli belgeye göre bu kez de  Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği’nin, Norveç’te yaşayan AKP rejimine muhalif Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında fişleme ve istihbarat çalışması yaptığı ortaya çıktı.  Ayrıca fişlenen isimlerden bazılarının Norveç vatandaşı da olduğu öğrenildi.

Uluslararası anlaşmalara, Norveç kanunlarına ve T.C. Anayasası’na aykırı olarak yapılan illegal çalışmada Norveç’te yaşayan 45 kişi ile Norveç kanunlarına göre faaliyet gösteren legal kurum, okul ve dernekler  terör ile ilintili gösterilerek Ankara’ya bildirildi.
Norveç Büyükelçiliği tarafından 17 Ekim 2016 tarihinde gönderilen fişleme listesi, 20 Ekim 2016 günü Dışişleri tarafından İçişleri Bakanlığı’na gizli ibareli bir yazı ile gönderildi. Tamamının Hizmet Hareketi ile iltisaklı olduğu iddia edilen listede ayrıca vatandaşlar kayıtlı oldukları illere göre sınıflandırılarak pasaportlarının iptal edilmesi talep ediliyor. Şahısların Norveç’te faaliyet gösteren Hizmet Hareketi ile iltisaklı hangi kuruluşta gönüllü olarak çalıştığı yine fişleme listelerinde yer alıyor.


Edinilen bilgiye göre bu fişlemeler sebebiyle ismi listelerde geçen vatandaşlar hakkında soruşturmaların açıldığı, konsolosluk hizmetlerinden faydalandırılmadığı da öğrenildi.
Fişleme listesinde yer alan  bir ayrıntı oldukça dikkat çekici. Birçok ülkede faaliyet gösteren, Afrika’da su kuyusu yardımları ile tanınan Time to Help isimli insani yardım kuruluşu da terör örgütü kapsamında Ankara’ya bildirilen kuruluşlardan.


2016 yılında Oslo Büyükelçiliği görevinde bulunan fişlemelerden sorumlu Esat Şafak Göktürk geçtiğimiz yıl merkeze çekilmişti. Göktürk, 15 Temmuz’un birinci yıldönümünde Aftonposten gazetesine verdiği röportajda skandal ifadelerde bulunmuş, darbeye karışsın karışmasın bütün cemaat mensuplarının tutuklanmasını savunmuştu. Darbe günü Ankara’da olduğunu söyleyen Göktürk daha önceki darbelerin kimsenin burnu kanamadan gerçekleştiğini ancak bu seferkinin farklı olduğunu vatandaşların hayatını kaybetmesinden anladığını aktarmıştı.
Kısa bir süre önce kamuoyuna yansıyan başka bir skandalda Dışişleri Bakanlığı’nın, 19 Şubat 2018 tarihinde gizli ibareli bir yazıyla haklarında soruşturma açılması için yurtdışı temsilciliklerininden gönderilen tam 2 CD dolusu isim listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği ortaya çıkmıştı.
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