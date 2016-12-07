Samanyolu Haber /Kültür / Oscar'da En iyi yabancı dilde film adayları açıklanıyor /07 Aralık 2016 15:57

Oscar'da En iyi yabancı dilde film adayları açıklanıyor

Oscar adayı olacak son 5 film ise 24 Ocak’ta açıklanacak.

Yabancı Dilde En İyi Film başvuruları açıklandı

2016 Akademi Ödülleri Yabancı Dilde En İyi Film başvuruları açıklandı.

Bu sene 85 ülke resmi olarak başvuru yaptı ve bu Akademi tarihinin rekoru oldu.   
 
Akademi tarafından aralık ayı sonunda 9 aday adayı film açıklanacak.



İşte bu sene başvuran 85 ülke adayından seçtiklerimiz:

Julieta (İspanya)
Almodovar'dan yine kırmızı dolu bir yüzleşme hikayesi

Happiest Day in the Olli Life of Olli Maki (Finlandiya)
Cannes'da 'Belirli Bir Bakış'  ödülü kazandı.

Stefan Zweig (Avusturya)
Ünlü yazarın savaş sonrası Avrupa'da yeni bir 'ev' ve sarsılmayan bir 'doğru' bulma çabası  
 
Kalo Pothi (Nepal)
Film Venedik'ten ödül çıkarmayı başardı.

Tonio (Hollanda)
Trafik kazasında oğlunu kaybeden anne ve babanın değişen hayatları. Gerçek bir olaydan.

Flower of Aleppo (Tunus)
Bir annenin statükoya direnme ve IŞİD'den oğlunu kurtarma çabası

Clash (Mısır)
Bir polis ve cezaevi aracındaki tutuklular arasında geçen hikaye.

Earthquake (Ermenistan)
88 Ermenistan depremini konu alan filmin toplam bütçesi 3 milyon dolar. 
 
The Ardennes (Belçika)
Soygun sonrası biri hapse düşen, biri dışarda kalan iki kardeşin hikayesi

A Man Called Ove (İsveç)
Bol ödüllü film huysuz bir ihtiyarın ilginç bir arkadaşlık sonrası 
değişen hayatını konu alıyor

Kills on Wheels (Macaristan)
Tekerlekli sandalyeye mahkum üç kiralık katil

On the Other Side (Hırvatistan)
Filmin Berlin dahil toplam 21 ödülü var.

Tanna (Avustralya)
Venedik'te En İyi Sinematografi ödülü alan, büyüleyici mekanlara sahip bir film

Barakah Meets Barakah (Suudi Arabistan)
Bir ilk film ve Berlin'den ödül çıkarmayı başardı. Zengin kıza aşık olan normal bir adam ve Arabistan'da aşk.

El acompañante (Küba)
Merkezine, ölümcül 'AIDS' hastalığını alan bir film

Desde allá (Venezuella)
Venedik’te Altın Aslan ödülü kazandı

My Life as a Courgette (İsviçre)
Cesur bir animasyon tercihi. 

Toni Erdmann (Almanya)
Cannes'da çok beğenilen film bir baba-kız hikayesi.

Sivas (Türkiye)
Venedik’te Jüri özel ödülü kazandı. 

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