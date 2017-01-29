Samanyolu Haber /Dünya / Oscar'a aday ama ABD'ye giriş izni yok /29 Ocak 2017 12:19

Oscar'a aday ama ABD'ye giriş izni yok

ABD’de yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirilen vize yasağı, Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi’yi de etkileyecek. En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday gösterilen yönetmen, Oscar törenine katılamayacak.

Oscar'a aday ama ABD'ye giriş izni yok

ABD Başkanı Donals Trump’ın savaştan kaçan Suriyelilerin ülkeye girişini durdurup nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına üç aylık vize kısıtlaması getirmesi İranlı yönetmen Asghar Farhadi’yi de etkiledi. ‘Satıcı’ filmiyle En İyi Yabancı Film Oscar’ına aday gösterilen Farhadi’nin 26 Şubat’ta gerçekleşecek Oscar törenine katılamayacapı bildirildi.
2012 yılında, ‘Bir Ayrılık’ filmiyle En İyi Yabancı Film ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazanan Farhadi, bu yıl yasak nedeniyle ödül töreni için ABD’ye gidemeyebileceğini söyledi.
Ulusal İran Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Teyit edildi: Asghar Farhadi’nin Oscar törenine katılmak için ABD’ye girişine izin verilmeyecek” ifadesini kullandı.
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