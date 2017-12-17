Samanyolu Haber /Gündem / Örtülü ödenekten 1.7 milyar lira çıktı! /17 Aralık 2017 11:50

Örtülü ödenekten 1.7 milyar lira çıktı!

Bütçeden nereye harcandığı bilgisi paylaşılmayan örtülü ödenekten 1.7 milyar lira, temizlik, özel güvenlik hizmet alımları için 23.2 milyar lira, kiralar için 2.1 milyar lira çıktı.

SHABER3.COM

Maliye Bakanlığı, bütçeden kasım ayında yapılan harcamaları gösteren tabloları yayımladı. 

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, devlet temizlik, özel güvenlik gibi hizmet alımları için ise bu yıl şimdiye kadar 23.2 milyar lira harcadı. Taşıt, hizmet binası kiralamaları da dahil olmak üzere devletin kesesinden kiralar için de 11 ayda 2.1 milyar lira çıktı. Savunma, güvenlik harcamaları da 11 ayda 6.1 milyar liraya ulaştı.

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosuna göre bütçeden yapılan bazı harcamalar şöyle:

Mal alımları: Mal ve hizmet alımlarında sene başından bu yana en fazla harcama kasım ayında gerçekleşti. Bütçeden bu kalem için kasımda 6.5 milyar lira harcama yapıldı. Bunun 3.1 milyar lirasını tüketime yönelik mal ve malzeme alımları oluşturdu. Yılbaşından bu yana mal ve hizmet alımları için yapılan harcama toplamı ise 52.7 milyar lira oldu.
Güvenlik harcamaları: Bütçeden güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için nisandan sonraki en fazla ikinci harcama kasım ayında gerçekleşti. Güvenlik ve savunma için kasımda 980.9 milyon lira harcama yapıdı. Yılın 11 ayında bu kalemden yapılan harcama toplamı ise 6.1 milyar liraya çıktı.
Hizmet alımları: Kasımda 2.7 milyar lira harcama yapıldı. Yılın 11 ayında yapılan harcama toplamı ise 23.2 milyar lira oldu. Temizlik hizmet alımları için 297.4 milyon lira, özel güvenlik hizmeti alım giderleri için de 167.9 milyon lira harcandı.
Kira giderleri: Devletin kesesinden taşıt, hizmet binası, lojman gibi kiralamalar için kasım ayında 230 milyon lira çıktı. Kiralanan taşıtlar için 59.2 milyon lira harcandı. Yılın tamamında taşıt kiralaması için ödenen miktar ise 468.7 milyon lira oldu. Devlet hizmet binası kiraları için de 11 ayda 796.4 milyon lira harcama yaptı.
Temsil, tanıtma harcamaları: Kasımda 26.2 milyon lira, yılın 11 ayında ise 208.2 milyon lira harcandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Örtülü ödenekten 1.7 milyar lira çıktı! Sonraki Haber >>

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

MİT resmen adam kaçırmış...

MİT resmen adam kaçırmış...

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Sabrı insanı hep yükseltir...

Sabrı insanı hep yükseltir...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:34:41