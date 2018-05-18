Ortağından sürekli çıkış yapan Bahçeli'yi 'görmezden gelme kararı'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP, seçimler öncesinde Bahçeli'nin teklif ettiği şekilde alınacak bir af kararının seçmen tabanında karşılığı olmadığına dair yapılan araştırmalar nedeniyle bu öneriye sıcak bakmıyor. Ancak Bahçeli, ısrarla affı gündeme getiriyor. Bahçeli en son olarak cezaevlerinde 'talimatla' seçimden önce isyan çıkabileceğini iddia etti.







İTTİFAĞA ZARAR VERİR Mİ?





Parti yönetimi, iki partinin ilk kez bu kadar ayrı görüşte olmasının seçim ittifakına zarar verip vermeyeceğini değerlendirmeye başladı. AKP'liler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) takvimine göre, bugün seçim ittifakı yapan partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü olması nedeniyle görüş ayrılığının büyümeden sürecin tamamlanmasını istiyorlar.





ZORUNLU KALINMASI HALİNDE NE YAPILACAK?





İktidar partisi, erken seçim gündeme gelmeden önce zaman zaman dile getirilen şartlı salıverme ve cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için yapılan taslak çalışmalara rağmen bu başlığın tartışılmasını istemiyor. Ancak şartların değişmesi, af veya kısmi şartlı salıverilmenin gündeme gelmesi durumunda neler olabileceği de değerlendiriliyor. Siyaseten zorunlu kalınması durumunda, bu konuda başvurulabilecek hukuki seçenekler bulunuyor. Buna göre TBMM’nin tatiline son verilerek, bu konuda hazırlanacak bir teklifin yasalaşması gerekecek.







Cumhurbaşkanır Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman doğrudan Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bunun yanı sıra 110 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir. Bütün bu yollar için AKP’nin bunu istemesi, bu durumda da 330 milletvekilinin oyu gerekiyor.





KHK ÇIKARILIR MI?







Diğer bir tartışma başlığını ise AKP’nin çıkardığı ‘Yetki Yasası’ oluşturuyor. Ancak alınan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum düzenlemelerini yapmak ve devletin yeniden yapılanmasını sağlamak için kullanılabileceği, herhangi bir af veya şartlı salıverme düzenlemesine izin vermediği biliniyor.





Halen süren OHAL’e bağlı olarak kararname çıkartılarak affın yapılması ise hukuken tartışmalı görülüyor. Bu yolla yapılabilecek ‘şartlı salıverme’ düzenlemesinin ise Devlet Bahçeli’nin talebini karşılayamayacağı belirtiliyor.



