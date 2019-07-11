Ormanlar yanıyor, THK uçakları yatıyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde dün başlayan orman yangınına helikopterler gece müdahale edemedi. Önceki yıllarda gece gündüz farketmeksizin yangın söndürebilin THK uçakları yangına müdahale ediyordu. Ancak bu yıl bu durum yaşanmadı.







Çünkü geçtiğimiz aylarda Orman Bakanlığı tarafından yapılan yangın söndürme ihalesinde yüksek fiyat verdiği için ihaleyi alamayan THK’nın uçakları Ankara’da zincirliydi.





THK’nın işlettiği Bombardier CL 215 tipi etkili yangın söndürme uçaklarının operasyona katılamaması 350 hektar orman kül oldu.





Airporthaber’in edindiği bilgiye göre, şu anda THK’nın elinde 5 adet CL 215 tipi uçak var. Bu uçaklardan ikisinin yedek parçası olmadığı için uçması mümkün değil ancak diğer üç uçak aktif şekilde uçabiliyor.





Ancak yangın söndürme ihalesi kaybedildiği için bu uçaklar yangına müdahale için havalanamadı.





THK ayrıca bu uçakların pilot ve teknik ekibine uçakların uçmamasına rağmen maaş vermeye devam ettiği, uçakların bakım masraflarının da kurumun belini büktüğü kaydedildi.