Samanyolu Haber /Gündem / Orhan Aydın’a Twitter mesajından para cezası /18 Ocak 2019 21:53

Orhan Aydın’a Twitter mesajından para cezası

Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’ye Twitter’dan tepki gösteren tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, para cezasına çarptırıldı.

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Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, 2016 yılında "Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkarılsın" diyen Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'ye tepki göstererek, Twitter'da "Susturun bu soysuz iti" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme Orhan Aydın’ın “hakaret” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 61’inci maddesi uyarınca adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Orhan Aydın savunmasında, "Şikayetçi şahsı ben ilk kez Levent Kırca'nın televizyon skecinde tanıdım. Sonrasında tüm ülke bu şahıs hakkında onlarca haber okudular. İnsanların inançlarını kullanarak bunun üzerinden ticaret yapan bir simsarla karşı karşıya olduğumuzu anladık. İsmailağa adlı cemaatin bir yürütücüsü olduğunu öğrendik. Türk Dil Kurumu sözlüğünde soysuzun, soyu tükenmiş, yozlaşmış, toplumsal olarak kötüye giden anlamlarına geldiğini görüyoruz. Yanmayan kefen, yangından ve depremden koruyan su satan bu şahsa 'soysuz it' kelimelerini kullandım. Suçsuzum, beraatıma karar verilmesini talep ederim" demişti.  
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