'Orgeneral Temel'in törene katılmaması sürece tepkiydi'

2018 bitmek üzereyken 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut pasif göreve alındı.





Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'ye açık desteği sebebiyle CHP adayı Muharrem İnce'nin “apoletlerini sökeceğim” diye seslendiği Temel'e en büyük destek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.





'ÇOK YAKIN BİR HUKUKUMUZ VAR'





“Temel Paşamızla çok yakın bir hukukumuz var” diyen Erdoğan, o tarihten sonra yapılan ilk Yüksek Askeri Şura'da Temel'i korgenerallikten orgeneralliğe terfi etmişti.





Temel, “Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı” harekatları boyunca da AKP'den büyük destek alıp, iltifat görmüştü.





'TÖRENE KATILMAMA NEDEN DEĞİL SONUÇ'





Yapılan haberlerde, hem Orgeneral Temel'in, hem Tuğgeneral Barut'un 14-15 Aralık tarihlerinde Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen “Madalya ve Başarılı Birlik Ödül Töreni”ne katılmaması bu tenzili rütbenin nedeni olarak görülüyor.





Ancak Sözcü'den Deniz Zeyrek'in aktardığı bilgiye göre iki komutanın TSK'nın gelenekselleşmiş ve çok önem verilen bu toplantısına sağlık raporu sunarak katılmaması, tenzili rütbe edilmelerinin nedeni değil, "zaten başlamış olan ve tenzili rütbe ile biten sürece gösterilmiş bir tepki".





'HAREKAT KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR'





Habere göre "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarında önemli görevler üstlenen iki komutanın, “Fırat'ın doğusuna harekat” konusunda AKP ve komuta kademesiyle tamamen aynı görüşte olmadığını iddia edildi.





Habere göre harekata ilişkin itirazlar şunlar:





– Karşıdaki tehdit, Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin'deki tehditten farklı. ABD'den büyük destek alıyorlar, daha donanımlı ve eğitimliler.





– İki harekatta sağlanan uluslararası destek, burada tam olarak sağlanmadı. Hem ABD hem Rusya karışık mesajlar veriyor.





– Mevsim ve coğrafi koşullar dezavantaj olarak karşımızda. Bu durum “en az kayıpla harekat” hedefine zarar verebilir.





– ABD, dar kapsamlı bir kontrollü bir harekat için Türkiye'ye IŞİD ile savaşını yüklemeye çalışıyor. Sınırımızdan çok uzakta bir bölgede IŞİD ile savaş, Türkiye'nin zorunluluğu değil.