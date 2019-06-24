Samanyolu Haber /Gündem / Ordu Valisi'nden İmamoğlu aleyhine ifade baskısı /24 Haziran 2019 20:55

Ordu Valisi'nden İmamoğlu aleyhine ifade baskısı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bayram ziyaretinde kentin havalimanındaki VIP salonuna alınmamasıyla gündeme gelmişti. Vali Yavuz, İmamoğlu'nun kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açmıştı.

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Ortaya çıkan görüntülerde ise İmamoğlu'nun ortalığı sakinleştirici sözler sarfettiği ortaya çıkmıştı. Ordu'da yaşanan VIP skandalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz'un, havalimanında görevli memurları savcılığa çağırtarak, 'Ekrem İmamoğlu it dedi' şeklinde ifade vermeleri konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Bu çok tartışılacak iddiayı gazeteci Mustafa Hoş Twitter hesabından duyurdu.



Ordu Valisi’nin havalimanında görevli memurları savcılığa çağırtarak, 'İmamoğlu valiye it dedi şeklinde ifade verin' şeklinde baskı yaptığını yazan Hoş kendisine bilgi veren kişinin 'İt lafını duymadım' diyen memurları sürgünle tehdit ettiğini söylediğini aktardı.

Hoş Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Az önce Ordu'dan aradılar. Ordu Valisi Seddar Yavuz havaalanında görevli devlet memurlarını savcılığa çağırtmış. 'Ekrem İmamoğlu it dedi diye ifade verin' diye baskı yapıyormuş. Memurlar savcılığa gidip ifade verecek. İt lafını duymadım diyen memurlar ise sürgün ile tehdit edilmiş."

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turundan sonra İstanbul'a dönmek için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP'ten geçişine izin verilmemesi üzerine Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiası seçim süreci boyunca başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, birçok hükümet yetkilisi, AKP'nin adayı Binali Yıldırım ve medya tarafından gündemde tutulmuştu.

Erdoğan, "Böyle bir kişi, benim milletimden başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe, bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" demişti.

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