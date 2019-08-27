Ordu Valisi Yavuz yine olay oldu

CHP'li Tepe, söz konusu ziyareti ise, sosyal medya hesabından, "Valimiz Sn. Seddar Yavuz'u makamında ziyaret edip ilçemizdeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk" notuyla paylaştı. Ancak, ziyarette çekilen fotoğraflarda, Vali Seddar Yavuz'un; CHP'li Tepe'ye uzak durması, hiç gülmemesi, sert bakışları ve zoraki elini uzatması dikkat çekti.







Aynı Vali Seddar Yavuz'un, AKP'li Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in ziyareti esnasında ise etrafına ve AKP'li Başkana gülücükler saçtığı görüldü. Odatv'nin haberine göre, Vali Seddar Yavuz, iktidar partisine ve muhalefet partisine uyguladığı iki farklı tavırla tartışma yarattı.





İŞTE İKİ BAŞKANA AYRI TAVRIN FOTOĞRAFI







