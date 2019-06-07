Ordu Valisi İmamoğlu'na dava açtı!

Sosyal medya kullanıcıları ise Bilal Erdoğan'ın VIP'ten geçtiği anı gösteren fotoğrafla yaşananları eleştirdi. İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da CHP'li vekille birlikte VIP salonuna alınmamasının yankıları sürerken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı siyasetçilerce devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur. Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız" açıklamasında bulundu.







Aynı cesur Ordu Valisi, Bilal Erdoğan'a da dava açabilecek mi?





'Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız' açıklamasına sosyal medya kullanıcıları Bilal Erdoğan'ın VIP'i kullandığını gösteren fotoğrafları paylaşarak eleştirdi.





VALİ DAVA AÇITI





Bu durumla ilgili Vali Yavuz'un gerekli hukuki mücadeleyi başlattığını kamuoyu ile paylaştığını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:







"Sürecin biz de takipçisi olacağız. Yanlıştır, vahim bir yanlıştır, çok büyük bir hatadır, çok büyük bir terbiyesizliktir, çok büyük bir skandaldır. Bunların herhalde bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha en üst perdeden sayın Ekrem İmamoğlu ve üst düzey CHP yöneticilerinin de içinde bulunduğu bu skandalın ortaya çıkmasında payı olan herkesi kınıyorum. Bu ayıptır, siyaseten yakışıksızdır. Böyle bir tavrın olması Türkiye'nin, hele günümüz Türkiyesinin kaldıramayacağı bir durumdur. İnşallah kamuoyu önünde davranışlarından dolayı özür dilerler."