Samanyolu Haber /Gündem / Ordu Valisi İmamoğlu'na dava açtı! /07 Haziran 2019 20:29

Ordu Valisi İmamoğlu'na dava açtı!

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da CHP'li vekille birlikte VIP salonuna alınmamasının yankıları sürerken vali dava açtı.

SHABER3.COM

Sosyal medya kullanıcıları ise Bilal Erdoğan'ın VIP'ten geçtiği anı gösteren fotoğrafla yaşananları eleştirdi.  İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da CHP'li vekille birlikte VIP salonuna alınmamasının yankıları sürerken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı siyasetçilerce devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur. Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız" açıklamasında bulundu.

Aynı cesur Ordu Valisi, Bilal Erdoğan'a da dava açabilecek mi?

'Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız' açıklamasına sosyal medya kullanıcıları Bilal Erdoğan'ın VIP'i kullandığını gösteren fotoğrafları paylaşarak eleştirdi.

VALİ DAVA AÇITI

Bu durumla ilgili Vali Yavuz'un gerekli hukuki mücadeleyi başlattığını kamuoyu ile paylaştığını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sürecin biz de takipçisi olacağız. Yanlıştır, vahim bir yanlıştır, çok büyük bir hatadır, çok büyük bir terbiyesizliktir, çok büyük bir skandaldır. Bunların herhalde bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha en üst perdeden sayın Ekrem İmamoğlu ve üst düzey CHP yöneticilerinin de içinde bulunduğu bu skandalın ortaya çıkmasında payı olan herkesi kınıyorum. Bu ayıptır, siyaseten yakışıksızdır. Böyle bir tavrın olması Türkiye'nin, hele günümüz Türkiyesinin kaldıramayacağı bir durumdur. İnşallah kamuoyu önünde davranışlarından dolayı özür dilerler."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ordu Valisi İmamoğlu'na dava açtı! Sonraki Haber >>

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:54:32