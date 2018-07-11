Operasyonun Cem Küçük'le ne ilgisi var?





ÇOK YOĞUN 'DUYGUSAL İLİŞKİ'





Düne kadar birlikte karakter suikastleri yaptıkları Cem Küçük'ü ve benzeri kişileri tanıyan Okan'ın Twitter hesabından yazdıklarına göre tetikçi yazar Cem Küçük de Adnan Oktar'ın müridi ve aralarında iletişim var:

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon oldukça kapsamlı, küçük tetikçi lakaplı Cem Küçük isimli meczubun Adnan Oktar suç örgütüyle çok yoğun “duygusal ilişkiler” yaşadığını bilmenizde fayda var!











Okan daha sonra geçmişte yazdığı bir tweeti de tekrar gündeme getirdi:









CEM KÜÇÜK NEDEN TWITTER HESABINI KAPATTI?





Cem Küçük dün de onbinlerce takipçisinin olduğu ve aktif kullandığı Twitter hesabını kapatmıştı. Kapatmayla operasyon arasında bir bağlantı olup olmadığı bilinmiyor.

Bir dönem AKP'nin kullanışlı TV yorumcusu ve gözaltına alınacak kişileri önceden duyurttuğu jurnalcisi olan ancak daha sonra gözden düşen avukat Fidel Okan operasyonla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.