Samanyolu Haber /Gündem / Operasyonun Cem Küçük'le ne ilgisi var? /11 Temmuz 2018 12:34

Operasyonun Cem Küçük'le ne ilgisi var?

Bu sabah Türkiye, Adnan Oktar ve tuhaf yapılanmasına yapılan operasyonu konuşurken Oktar ve beraberindekilerle ilgili ilginç iddialar gelmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Bir dönem AKP'nin kullanışlı TV yorumcusu ve gözaltına alınacak kişileri önceden duyurttuğu jurnalcisi olan ancak daha sonra gözden düşen avukat Fidel Okan operasyonla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

ÇOK YOĞUN 'DUYGUSAL İLİŞKİ'

Düne kadar birlikte karakter suikastleri yaptıkları Cem Küçük'ü ve benzeri kişileri tanıyan Okan'ın Twitter hesabından yazdıklarına göre tetikçi yazar Cem Küçük de Adnan Oktar'ın müridi ve aralarında iletişim var:
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon oldukça kapsamlı, küçük tetikçi lakaplı Cem Küçük isimli meczubun Adnan Oktar suç örgütüyle çok yoğun “duygusal ilişkiler” yaşadığını bilmenizde fayda var!


Okan daha sonra geçmişte yazdığı bir tweeti de tekrar gündeme getirdi:


CEM KÜÇÜK NEDEN TWITTER HESABINI KAPATTI?

Cem Küçük dün de onbinlerce takipçisinin olduğu ve aktif kullandığı Twitter hesabını kapatmıştı. Kapatmayla operasyon arasında bir bağlantı olup olmadığı bilinmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Operasyonun Cem Küçük'le ne ilgisi var? Sonraki Haber >>

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:01:28