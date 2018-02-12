Samanyolu Haber /Gündem / Operasyona destek veren Kılıçdaroğlu: 500 bin nüfuslu Afrin'e niye giriyoruz? /12 Şubat 2018 11:25

Operasyona destek veren Kılıçdaroğlu: 500 bin nüfuslu Afrin'e niye giriyoruz?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna destek verirken diğer yandan '500 bin nüfuslu Afrin'e niye gireceksiniz?' diye sordu

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Kılıçdaroğlu Hürriyet gazetesine verdiği röportajda ''‘Zeytin Dalı’ operasyonuna destek verdiniz. Şimdi de “Afrin merkeze girilmesin” diyorsunuz. Değişen ne oldu?'' sorusuna şu cevabı verdi:
''Tıpkı Fırat Kalkanı Operasyonu’na destek verdiğimiz gibi Afrin operasyonuna da destek verdik, veriyoruz. Çünkü sınırlarımızda terör örgütünün yuvalanmasını istemiyoruz. 10 kilometre olur, 30 kilometre olur; sınırlarımızı belli bir derinlikte güvence altına almak zorundayız. Ama Afrin’in içine girmek farklı bir şey. Siz yaklaşık 500.000 nüfusa sahip bir kente niye gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız? Belli bir derinliğe ulaştıktan sonra konuşlandık mı, askerimizi oraya koyduk mu, üssümüzü kurduk mu; tamam o zaman. Yarattığımız alana Suriyelileri yerleştirelim, evlerini, okullarını, hastanelerini yapalım, “burada oturun” diyelim. Onların güvenliğini de sağlayalım. ''
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