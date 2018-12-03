Operasyona çıkmak istemeyen 48 askere dava

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'ye yönelik 15 Ekim 2017'de başlatılan operasyonun 8 günlük bölümüne katılan ve 4 askerin hayatını kaybettiği bölükte yer alan 48 uzman çavuş hakkında 'emre itaatsizlik' suçundan dava açtı.





Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, uzman çavuşlara operasyonun 9. gününde kendilerine yeniden verilen 'operasyona çıkmaları' emrine uymadıkları suçlaması yapıldı. Uzman çavuşlar ise savunmalarında operasyonun planlanmadan yapıldığını belirtti.





OPERASYONA ÇIKMAK İSTEMEDİLER, HAKARETE UĞRADILAR





İddianameye göre Bolu 2. Komando Tugayı'na bağlı birlikler operasyon için Çukurca'ya sevk edildi. Operasyonun 8 günlük bölümüne, haklarında dava açılan 48 asker de katıldı. Bu sürede 4 asker yaşamını yitirdi, 6 asker de yaralandı. Yaşamını yitiren ve yaralanan askerler Bolu 2. Komando Tugayı'na bağlıydı. Askerler, daha sonra ana üs bölgesine döndü. Yeniden 'operasyon olabilir' şeklinde emir gelince askerler 4 kayıp verdiklerini, fiziken ve ruhen yorgun olduklarını, morallerinin bozuk olduğunu söyledi. Göreve çıkmaları yönünde komutanları tarafından baskı yapılan ve hakarete uğradıklarını iddia eden bölükteki görevli askerlerin tamamı istifa ettiklerini söyledi. Bunun üzerine Bolu Komando Tugay Komutanı birliğe gelerek, 'istifa kararını geri almaları halinde haklarında hiçbir soruşturma başlatılmayacağı' sözünü verdi. 48 uzman çavuştan 18'i, bunun üzerine istifaden vazgeçti. 30 uzman çavuş ise istifa kararında direndi.





'OPERASYON İÇİN PLANLAMA YAPILMADI'





Uzman çavuşlardan biri savunmasında 12 Ekim 2017'de iç güvenlik harekâtı bölgesine giderken yaşadıkları kaza sonucunda bir arkadaşlarının yaşamını yitirdiğini belirterek, operasyonda hayatını kaybeden 4 askerle ilgili ise şunları anlattı: "Birinci Komanda Taburu unsurları 15 Ekim 2015 tarihinde TIR, kamyon, indirme işlemini yapmış, aynı gün depolarını kurmuş ve gecesinde operasyon faaliyetlerine başlamıştır. Operasyona dinlenmeden, istiharet etmeden ve ayrıntılı bir plan yapmadan çıkan birliğimiz operasyonda şehit ve yaralı vermiştir. Ayrıntılı planlama yapılmamıştır. Operasyon emniyet tedbirlerinin hiçbiri uygulanmamıştır. Operasyon esnasında 4 arkadaşımızı şehit, 6 arkadaşımızı yaralı vermemiz bizi psikolojik anlamda etkilemiştir."





'KOMUTAN HAKARET ETTİ'





Operasyon icra edilirken 1800 rakımlı tepede 8 gün boyunca konuşlandıklarını anlatan uzman, savunmasında yürüyemeyecek derecede olan personelin komutanın hakaretine uğradığı, yıpranan personelin gelen helikoptere bindirilmediği belirtildi.





Uzman çavuş, savunmasında, katılmadıkları operasyon emrinin kendilerine yazılı olarak verilmemesine, komutanlarının kendilerine verdikleri izin belgesinde 24-26 Ekim tarihlerinde izinli olduklarına da dikkat çekti.