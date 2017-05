Operasyon sırası siyasetçilere geldiyse eyvah!

Yazısında Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün "Operasyon sırası siyasetçilere geldi" cümlesine atıfta bulunan Fehmi Koru, "Öztürk'ün bu yazısına takılıp kaldığını" ifade etti.







Koru'nun yazısından satır başları şöyle:







"Saygı Öztürk isim vermiyor, ama bir ‘kadın politikacı‘ ile Pensilvanya’da çekilmiş fotoğraflarda yer alan siyasetçilerden söz ediyor. Bir andığı da, polis atamaları, terfi ve tayinlerinde referans olanlar; her birinin kaydı Emniyet’te tutulurmuş ve F..’den ihraç edilen polislere referans olmuş politikacılar da topun ağzındaymış…





Tabii varlıkları inkâr edilmesine rağmen... varsa... ByLock kullanan... Bank Asya‘da hesap açtırmış...





İktidar partisine yakın bilinen medyamızdan bazı isimler, daha şimdiden, literatüre katkıda bulunmaya başladı.





İhbar furyası açılırsa…





Hele herkesin yakınlarını bile ‘ihbar‘ etmesi beklenen bir ortamda…





Politika rekabetin en yüksek olduğu bir uğraş alanıdır. Her partinin, her bakan ve milletvekilinin, her teşkilat görevlisinin birden fazla rakibi vardır ve bunların görevdekiler hakkında olur olmaz iddialarda bulunmaları kimse için şaşırtıcı olmaz.





Şimdi de ‘sıra’ politikacılara gelmiş oluyor…





Burada bir ‘gong’ sesi duyar gibiyim.





'Eyvah' dediniz mi?





Şundan dolayı: Olayları yakından gözleyen ve hemen her gelişmeyi AK Parti iktidarına –özellikle de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a– karşı bir kumpas olarak görmeye meyilli kişiler... 15 Temmuz ardından başlayan ‘tasfiye’ hareketini de aynı kategoride değerlendirmekteydi...





Onlardan idiyseniz, 'Eyvah' demişsinizdir…





Ben, evet, 'Eyvah' diyenlerdenim.