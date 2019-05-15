Opel, 210 bin aracı geri çağırdı





ALMANYA Opel merkezinden yapılan açıklamada, Avrupa genelinde 2018 ve 2019 yılı imalatlı Opel Adam ve Corsa model 210 bin aracın servislere geri çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Opel Adam ve Corsa’nın 1,2 ile 1,4 litrelik motor hacmine sahip benzinli araçlarında, yüksek hızla seyirlerde lambda sensörünin hata verme ihtimalinin bulunduğu; söz konusu hatanın, kanuni nitrik oksit değer sınırlarının aşılmasına sebep olabileceği belirtildi.

Arızanın herhangi bir Opel servisinde, program güncellemesiyle ücretsiz giderilebileceği kaydedilirken, bu arızadan etkilenen Almanya’daki araç sayısının da 54 olduğu bildirildi.