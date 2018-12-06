Samanyolu Haber /Dünya / OPEC merakla beklenen kararını açıkladı /06 Aralık 2018 16:52

OPEC merakla beklenen kararını açıkladı

OPEC üretim kısıntısında anlaştı.

SHABER3.COM

OPEC üretim kısıntısında anlaştı, nihai miktar henüz belirlenmedi.

Viyana’da bugün gerçekleştirilen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında gündemin, petrol üretiminin günlük 1 – 1.4 milyon varil arasında kısıtlanması, olası kısıtlamaya üye ülkelerin tepkisi ve Katar’ın örgütten ayrılacağı duyurusu olacağı bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde Katar, diğer ülkeler gibi petrol alım satımı yapacağını açıklamış, OPEC'den ayrılacağını belirtmişti. Ayrıca Katar, OPEC'den doğan mevcut taahütlerini 19 Ocak'a kadar yerine getireceğini açıkladı.
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