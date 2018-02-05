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Onur Akın'a kurultayda şok! Kılıçdaroğlu istedi ama…
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Onur Akın'a kurultayda şok! Kılıçdaroğlu istedi ama…
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05 Şubat 2018 10:43
Onur Akın'a kurultayda şok! Kılıçdaroğlu istedi ama…
CHP kurultayında Bilim, Yönetim ve Kültür Platformuna aday gösterilen sanatçı Onur Akın seçilemedi
SHABER3.COM
CHP Kurultayı'nın ikinci gününde Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri belli oldu... Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğine rağmen Sanatçı Onur Akın ve Ankara milletvekili Murat Emir delegelerden yeterli desteği alamadı.
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