Samanyolu Haber /Gündem / Onur Akın'a kurultayda şok! Kılıçdaroğlu istedi ama… /05 Şubat 2018 10:43

Onur Akın'a kurultayda şok! Kılıçdaroğlu istedi ama…

CHP kurultayında Bilim, Yönetim ve Kültür Platformuna aday gösterilen sanatçı Onur Akın seçilemedi

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CHP Kurultayı'nın ikinci gününde Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri belli oldu... Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğine rağmen  Sanatçı Onur Akın ve Ankara milletvekili Murat Emir delegelerden yeterli desteği alamadı.
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