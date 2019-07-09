Önümüzdeki aydan itibaren miting miting gezip 'partiden kopanlara' bağıracak

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, Babacan ekibinin kuracağı partiye AKP başta olmak üzere pek çok partiden katılımlar olacağı, hatta TBMM’de grup kuracak sayıya ulaşabilecekleri değerlendirmeleri yapılıyor.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise gelecek ay il gezilerine çıkma kararı aldığı belirtiliyor. Erdoğan’ın bu gezilerinin 31 Mart’ta AKP’nin kazandığı illere “teşekkür” ziyareti olduğu açıklaması yapılsa da zamanlamasına dikkat çekiliyor. Erdoğan’ın ağustos ayında başlayacağı gezilerle tabanda baskı oluşturarak yeni partiye kayışları önlemeye çalışmayı hedeflediği kaydediliyor.





AKP hem ilkbahar hem de sonbaharda olağan olarak milletvekilleriyle kamp yapıyor. Bu yılki sonbahar kampının eylül ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın il gezilerinden sonra da milletvekilleriyle yapacağı kampın ana gündem maddelerinden birini de yeni parti hazırlıklarının oluşturacağı dile getiriliyor. Erdoğan’ın bu çalışmalarla, yeni sistemle birlikte parti içinden yükselen “Erdoğan partiden koptu, partiye ağırlık veremiyor” eleştirilerine karşı mesaj vermeyi hedeflediği kaydediliyor.





Öte yandan birçok AKP'li Babacan’ın kuracağı partinin hafife alınmaması gerektiğini de dile getiriyor.



