Onlar artık Avrupa'ya vizesiz gidecekler...

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisinin bugünden itibaren resmi olarak yürürlüğe girmesine ilişkin, Başbakan Kvirikaşvili ve bazı bakanlar Tiflis'ten bir AB ülkesine giden ilk vatandaşlar oldu.





Tiflis Şota Rutaveli Uluslararası Havalimanı'nda sabaha karşı bir araya gelen Başbakan Kvirikaşvili, Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, AB Bakanı Viktor Dolidze, Eğitim Bakanı Aleksandre Jejelava, mülteci öğrenciler, sanat ve kültür temsilcileri ile yerel basın mensupları, Kvirikaşvili'nin davetiyle Gürcistan Havayolları uçağıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ilk kez vizesiz seyahat etti.









'NİHAİ AMACIMIZ AB İLE TAM ENTEGRASYON'





Dışişleri Bakanı Janelidze ise bugünden itibaren biyometrik pasaportu olan tüm Gürcistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne en fazla 90 günlüğüne vizesiz seyahat edebileceğini söyledi.









Janelidze, "Bizim gelecek adımlarımız AB ile daha derin entegrasyonudur. Nihai amacımız AB ile tam entegrasyondur." ifadelerini kullandı. Atina'da kültür etkinliklerine katılacak Gürcistan heyeti, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerek vize serbestisi kutlamalarına katılacak.