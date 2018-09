Önemli soru: Adli mahkumları affederek yeni siyasi tutuklulara yer mi açılıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP'nin gündeme getirdiği ve geçtiğimiz gün meclise önerilen af ile ilgili Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Affın gündeme geldiği sürece dikkat çeken Tanrıkulu "MHP lideri belki kendi siyaset hayatında yapmadığı bir ziyaret gerçekleştirdi. Cezaevinde bulunan, organize suç örgütü liderliğinden ceza almış bir hükümlüyü hastanede ziyaret etti ve ‘vatan evlatları niçin hapiste' dedi. Seçimlerden önce bir ziyaret daha gerçekleştirdi ve toplumun bir kesimine, suç örgütlerine bir mesaj verdi ve o mesajı bugüne kadar taşıdı. Af meselesi Türkiye'ye o ziyaretten sonra geldi, bunu hatırlayalım. Özellikle de gündemde tutulmaya çalışılıyor" dedi.







Affın her zaman toplumsal bir karşılığı olduğunu ifade eden Tanrıkulu şunları söyledi: "Siyasi nedenlerle gündemde tutuldu. Organize suç örgütü lideri üzerinden bu af Türkiye'nin gündemine gelmiştir. Bunlar üzerinden sokağa bir mesaj verilmeye çalışılmıştır. Kapsamı da maalesef bir toplumsal ihtiyacı karşılamaktan yoksundur. Evet cezaevinde 220 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü vardır, kapasitenin çok üstünde tutuklu ve hükümlü vardır. Ama ağırlıklı talebin düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi tutuklular üzerinde olması lazımdır. Türkiye'de yaklaşık 3-4 yıldır büyük bir kutuplaşma ve çatışma var. Darbe girişiminden sonra da kitlesel tutuklamalar var, büyük mağduriyetler var ama bu af sonuçta bunları da kapsayan bir biçimden uzak. Kimleri kapsıyor organize suç örgütlerini kapsıyor, katilleri kapsıyor, uyuşturucu tacirlerini kapsıyor, rüşvet ve hırsızlıktan tutuklananları kapsıyor. Ortalama her yurttaşımız yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna inanmıyor, yargılanan her yurttaşımız da adil yargılandığını düşünmüyor. Bize göre öncelikle yapılması gereken Türkiye'de bağımsız ve tarafsız yargı ortamını sağlamak ve adil ve dürüst yargılama ortamını sağlamak olmalıdır."





"Bu içerikle kapsayıcı değil ve toplumda yeni infiallere yol açabilecek bir içeriği vardır. Çünkü toplum vicdanının kabul etmediği suçlar da bu kapsam içindedir" diyen Tanrıkulu şöyle devam etti: "Af meselesi cezaevlerinde büyük bir beklenti yaratmıştır. Bu beklenti içinde olan tutuklu ve hükümlüleri sağlıklı bir şekilde cezaevinde tutmakta mümkün değil. Bir an evvel bu tartışmanın sonlandırması lazım. Herkesin kabul edeceği bir mutabakatla çıkması lazım. Şunu da düşünebilir cezaevlerinde çok büyük bir yığılma var. Bunun nedeni sadece hükümlüler değil. Yargılamaların tutuklu yapılmasıdır. Biz şunu düşünüyoruz cezaevlerini bu şekilde boşalttıktan sonra daha kapsamlı bir siyasal yönelim mi olacak. Siyasi tutuklulara yer mi açmaya çalışıyorlar. Çünkü onları kapsayan bir af düzenlemesi değildir bu."





Yargıtay'ın CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili kararı da değerlendiren Tanrıkulu şunları söyledi: "Enis Berberoğlu için geçtiğimiz gün gerekçeli karar yayınlandı. Yargıtay'ın bu kararı da anayasaya uygunluğu bakımından kabul etmek mümkün değildir. Anayasaya aykırı bir karar verilmiştir. Cezaevlerinde bulunan tüm milletvekillerini ilgilendirmektedir. Yargılanması devam eden milletvekillerini de ilgilendirmektedir. Anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ‘yeniden seçilen milletvekili yargılanamaz' hükmüne rağmen Yargıtay bunu görmezden gelmiş ve yargılamaya devam etmiş ve hükmü onamıştır, infazı durdurmuştur. Ama vekilliğin düşürülmesi bakımından da Meclis Başkanlığı'na da hüküm özetini göndermiştir. Bu karar tamamen anayasaya aykırıdır. Yargı bu kararla parlamentoyu kendi vesayeti altına almıştır. Anayasaya koyucunun iradesini tanımamıştır. Umuyorum Meclis Başkanlığı anayasaya aykırı bir işlem yapmaz ve anayasa mahkemesi de bir an evvel bu yargılamayı anayasaya uygun hale getirir. "