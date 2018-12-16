Samanyolu Haber /Gündem / Önemli iddia: Erdoğan'ı kendi ekibi kurmaca anketle kandırdı /16 Aralık 2018 13:30

Önemli iddia: Erdoğan'ı kendi ekibi kurmaca anketle kandırdı

Yeniçağ Gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan, yerel seçimler öncesinde Erdoğan'ın kendisine sunulan anketlerle yanıltıldığını yazdı.

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Takan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin yapılan anketlerde 6 ve 7'nci sıralarda çıktığını ancak Erdoğan'a bu konuda yanıltıcı anketler sunulduğunu iddia etti.

Takan'ın Yeniçağ'daki "Anketler MİT'in görev alanı mı?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunlara yer verildi;

"AK Parti içinde çok üst düzey kaynaklardan ulaştığım bilgilere göre; isabetli seçim anketleri ile bilinen partide onların deyimi ile bugüne kadar eşi benzeri yaşanmamış bir skandal patladı. Bazı kaynaklar, R. Erdoğan'ın kulağına, adaylığı ilan edilen Özhaseki'nin anketlerde 6 ve 7'nci sıralarda çıktığını ve kendisine yanıltıcı anketler sunulduğu bilgisini üfledi.

Erdoğan, söylenenlere itibar edip bu bilginin  kendisinden gizlendiğine inanınca küplere bindi. Erdoğan, aynı anketlerin orjinal halini şirketten istetti. Gerçeği görüp hesap sorunca da, "bilgisayarlara sızılmış, sonuçlar değiştirilmiş" savunması yapıldı.

AK Parti kulislerinde, bunun üzerine, Erdoğan'ın talimatıyla MİT uzmanlarının bazı bilgisayarlara el koyup inceleme yaptığı konuşuluyor. Mehmet Özhaseki'ye yakınlığı ile bilinen AK Parti AR-GE başkanı Hamza Dağ ile seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz'un durumun zor olduğu ileri sürülüyor. 

Cumhur ittifakının ve onlar adına kapı arkalarında çalışanların Mansur Yavaş'ın Ankara'da karşısına aday çıkarmakta zorlandığı bir gerçek. İktidar ve küçük ortağının sadece Ankara'da değil diğer yerlerde de isim bulmakta zorlandığı da diğer bir gerçek... Eğer, Mehmet Özhaseki bir şekilde adaylıktan çekilirse hiç şaşırmayacağım!.."
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