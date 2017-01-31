'One minute'nin nasıl bir görsel efekt olduğu anlaşıldı'

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İsrail’le son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin yeniden başlamasını, “One minute’ın ne kadar görsel bir efekt olduğu böylece anlaşılmış oldu” sözleriyle değerlendirdi.





İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale etmesi krize giren Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye-İsrail siyasi istişareleri de yarın Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak.



