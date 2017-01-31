Samanyolu Haber /Gündem / 'One minute'nin nasıl bir görsel efekt olduğu anlaşıldı' /31 Ocak 2017 18:27

'One minute'nin nasıl bir görsel efekt olduğu anlaşıldı'

Ankara yarın AKP hükümetinin en önemli dönüşlerinden birine sahne olacak. İsrailli yetkililer 2010'dan beri ilk kez Ankara'ya gelecek. CHP'li engin Altay konuyu “One minute’ın ne kadar görsel bir efekt olduğu böylece anlaşılmış oldu” diye değerlendirdi

28 Şubat'ın sembol ismi: Mavi Marmara'yı ve Filistin'i sattınız!

Video / Arşiv
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İsrail’le son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin yeniden başlamasını, “One minute’ın ne kadar görsel bir efekt olduğu böylece anlaşılmış oldu” sözleriyle değerlendirdi.

İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale etmesi krize giren Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye-İsrail siyasi istişareleri de yarın Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme sürecini değerlendirdi. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'in de katıldığı panelde sık sık kullandığı ‘One Minute' sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"One minute'ın ne kadar görsel bir efekt olduğu böylece anlaşılmış oldu. İsrail ile ilişkimiz kötü olsun demiyoruz bizim yurtta barış dünyada barış anlayışı çerçevesinde bütün ülkelerle dostane ve iyi ilişkilerimiz olmalıdır. Ama Mavi Marmara şehitlerinin kanının 20 milyon liraya değişen bir hükümetin, İsrail ile ilişkilerinin çok sağlıklı olabileceğine, Türkiye'nin menfaatleri ve lehine olabileceğine doğrusunu isterseniz inanmıyorum."
<< Önceki Haber 'One minute'nin nasıl bir görsel efekt olduğu anlaşıldı' Sonraki Haber >>

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:33