'One minute'nin nasıl bir görsel efekt olduğu anlaşıldı'

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İsrail’le son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin yeniden başlamasını, “One minute’ın ne kadar görsel bir efekt olduğu böylece anlaşılmış oldu” sözleriyle değerlendirdi.
İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale etmesi krize giren Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye-İsrail siyasi istişareleri de yarın Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme sürecini değerlendirdi. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'in de katıldığı panelde sık sık kullandığı ‘One Minute' sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:
"One minute'ın ne kadar görsel bir efekt olduğu böylece anlaşılmış oldu. İsrail ile ilişkimiz kötü olsun demiyoruz bizim yurtta barış dünyada barış anlayışı çerçevesinde bütün ülkelerle dostane ve iyi ilişkilerimiz olmalıdır. Ama Mavi Marmara şehitlerinin kanının 20 milyon liraya değişen bir hükümetin, İsrail ile ilişkilerinin çok sağlıklı olabileceğine, Türkiye'nin menfaatleri ve lehine olabileceğine doğrusunu isterseniz inanmıyorum."