Önden siz buyurun

Perinçek'ten Katar'a asker desteği





Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, bugün Aydınlık gazetesine yazdığı yazıda Türk askerinin Katar'a gönderilmesini savundu.





Doğu Perinçek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:







"Karşıda ABD ve İsrail gibi büyük güçler bulunuyor. Türkiye, vatan bütünlüğünü savunmak için, en geniş güçlerle birleşmek durumundadır. Bölgede ABD ve İsrail’e karşı açılan her cephe, Türkiye’nin vatan savaşını güçlendirir, güçlendirmektedir. O nedenle “Katar bizim neyimize”, “Araplar arasındaki çatışmalarda taraf olmayalım”, “Mehmetçiği Katar’da kırdırmayalım”, “Mehmetçiğin kanını satmayalım” gibi görüşler, bugün Doğu Akdeniz’den Umman Denizi’ne uzanan cephe gerçeklerinin hiç anlaşılmadığını gösteriyor.





Katar direnirse, Türkiye’nin Vatan Savaşı güçlenir. Katar, Suriye ve İran’ın yanındaki konumunu pekiştirirse, Türkiye kazanır.





BULUŞMA VE GÜVEN KAZANMA MEVZİSİ





Dahası Katar, bizim ittifak birikimimizle buluşma mevzimizdir. O mevzide İran ile, Rusya ile, ABD’ye direnen diğer ülkelerle silah arkadaşı oluyoruz.





Tayyip Erdoğan yönetiminin geçmişte Suriye’ye terör ihraç etmesi nedeniyle bölge ülkelerinde Türkiye’ye güvensizlikler var. Katar, bizim bu kuşkulu bakışları güvene çevirmemiz açısından da önemli bir alandır. Türkiye, ABD ve İsrail’in Sünnî Cephesi planına Katar’ın yanında yer alarak öldürücü bir darbe indirdi ve bölge ülkelerinin güvenini kazandı. Böylece ABD’nin Batı Asya’da mezhepler temelinde saflaşma ve çatışma planı bozulmuştur. Bölge ülkeleri, Türkiye’nin belirleyici önemdeki katkısıyla emperyalizme karşı mevzilenmiş bulunuyorlar.





EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEDE TARAF OLMAK





Türkiye Katar’a asker göndererek,





-Araplar arasında çatışmaya taraf olmuyor, emperyalizme karşı taraf oluyor.





-ABD-İsrail saldırganlığına karşı Doğu Akdeniz’den Umman Denizi’ne uzanan cephenin bütününde konumlanıyor.





-ABD’nin ve İsrail’in “Kürdistan” planına karşı ileri hatlardan savunma mevzisi kuruyor.





-Müttefiklerinin güvenini kazanıyor.





-Kendisinin ABD’ye boyun eğme yollarını kapatıyor.





-Katar’ın direncini güçlendiriyor, bu ülkenin ABD’ye yem olmasını önlüyor.





-Mehmetçiğin kanını satmıyor, Mehmetçiğe vatan savunmasında stratejik önemde görev veriyor.





Katar’a asker gönderilmesine karşı çıkanlar, niyetleri ne olursa olsun, ABD’ye karşı vatan savaşının güçlenmesine karşı çıkıyorlar."





BAHÇELİ DE DESTEK VERMİŞTİ





Bahçeli, 13 Haziran'da partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Ağır sorunlar var diyerek coğrafyamıza küsemeyiz, komşularımıza sırt dönemeyiz, biz bu topraklarda gözümüzü açtık” ifadelerini kullandı.Devlet Bahçeli’nin konuşması şöyle devam etti:Anadolu coğrafyası her zaman hedefte olmuştur. Ancak her seferinde ayağa kalkmak Türk’ün kaderi olarak tarihe damga vurmuştur. Türkiye tarihin ruhuna karşı ilgisiz kalırsa son yurdumuzu savunmak güçleşecektir. El Bab’da ne işimiz var diyenler, milli siyaseti köstekliyor.





KATAR’A TÜRK ASKERİ GÖNDERİLMESİ TARTIŞMALARI





Katar gündemdedir. Katar ile varılan askeri anlaşmasının Nisan 2015’te imzaladığı bu Mayıs ayında TBMM’de onaylandığı bilinen bir gerçektir. Katar’ın askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması amaçlanmıştır. Freni tutmayan akıl yoksunları mehmetçiğe lejyoner diyecek kadar çıldırmıştır. Bu durum su katılmamış bir alçaklıktır. Bu ayarsız suçlama muhataplarına dönmüştür.Körfez ülkeleri, Katar’ı abluka altına aldılar. Türkiye doğru bir hamleyle yükselen tansiyon için yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütmüştür. Gerilim ateşinin kardeşlikte buluşarak söndürülmesi konusunda büyük çaba gösterdik. Türkiye’nin bu çabası son derece yerindedir. Katar’da bir zamanlar ecdadımızın atadığı kaymakamlar bu ülkeyi yönetmişlerdir.Katar’da kurulacak Türk üssünün istikrar dışında bir hedefi yok. Türkiye eski havzalarında niye olmayacaktır. Neyimiz eksiktir? Ana muhalefet partisindeki kompleks ve aşağılık duygusu ne şekilde izah edilecektir. Ne yapsaydık hiçbir irade göstermeden kendimizi teslim mi etseydik. Başika için de aynı şeyleri söylediler. Fırat Kalkanı için de. Aslında siyasetimizin en temel sorunlarından birisi milli olamamaktır. Türk milleti hamdolsun kahramandır. Kahramanca bir mazisi vardır. Aman bana değmeyen yılan bin yaşasın diyenler o yılanın kendilerini sokacağını iyi bilmeleri gerekiyor. Doha’da üs kurmak Körfez ülkelerine kafa tutmak olarak yorumlanmamalıdır. Hükümette doğru çizgidedir. MHP, ne Katar’ın safında ne bu ülkeye tavır alanların karşısındadır.





''CHP'DE VAR OLAN KOMPLEKS, AŞAĞILIK DUYGUSU...''





Doha’da ne işiniz var diyen, tartışma çıkaran başta CHP olmak üzere malum çevrelere sormak istiyorum: Türkiye’nin bölgede pozisyon almak gözünüze batıyorda, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık neden dikkatinizden kaçıyor? Kimlerin hesabına çalışıyorsunuz. Eğer yürekliyseniz, minderden kaçmayacaksınız ABD’ye ne işiniz var Ortadoğu’da deyin de endamınızı görelim, adam mısınız görelim. CHP’nin cesareti varsa RABİA’ya değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara kafa yorsun.Kaynak: Bahçeli'den "Katar" açıklaması: Hükümetin yanındayız!

