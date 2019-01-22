Samanyolu Haber /Gündem / 'Önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan... Ne oluyor ya, bu neyin saltanatı?' /22 Ocak 2019 18:43

'Önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan... Ne oluyor ya, bu neyin saltanatı?'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 'Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan. Ne oluyor ya. Bu neyin saltanatı?' dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'da STK temsilcileriyle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada “Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler korumalar falan filan. Ne oluyor ya. Bu neyin saltanatı?" diyen Özhaseki, "Üç günlük dünyadayız şurada, geçip gideceğiz. İmtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Bütün bunların olmadığı bir ortamı sağlamak hepimizin görevi. Allah’ın izniyle biz Ankara’da bunu sağlarız, çalışırız gayret ederiz herkesin de yüzünün akı oluruz. Çünkü bu işi de biliyoruz, yıllarca yaptık" ifadelerini kullandı.

Özhaseki'nin konuşması akıllara Erdoğan'ın şu karelerini getirdi:



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