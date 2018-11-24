Önde gelen vagon üreticisi konkordato ilan etti

Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına göre geçici konkordato komiseri olarak Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nevran Karaca’nın ataması yapıldı. Kararda “Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri” belirtildi.







TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ VAGON ÜRETİCİSİ





Yavuz Yavuz’un 20 yılı aşkın bir süre önce küçük bir atölyede kurduğu Yavuzlar Vagon, Türkiye’nin önemli üreticilerinden biri konumunda. Şirket, ‘TCDD’nin vagon imalatçısı’ olarak adından söz ettirdi. 8200 metrekare alana sahip TCDD’ye Sakarya – Adapazarı ve Sakarya – Pamukova fabrikalarında sürekli hizmet veren Yavuzlar Vagon’da çeşitli vagonların imalatı, bakımı ve revizyonu yapılıyor.





Şirket aynı zamanda tren yolu uygulamalarında kullanılan tüm yolcu, kargo, ağır yük araçlarının, elektrikli tren setlerinin imalatı, periyodik bakımı ve araçların her türlü hasarlarının, arızalarının giderilmesinde de hizmet veriyor. Yavuzlar Vagon, Tüvasaş ve Hyundai Eurotem ile birlikte Marmaray trenlerinin iç giydirme, montaj ve modernizasyonunu da yapmıştı.