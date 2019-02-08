Samanyolu Haber /Gündem / Önce uçak şimdi otobüs... Katarlı şirket Saraya şimdi de otobüs hediye etti /08 Şubat 2019 09:31

Önce uçak şimdi otobüs... Katarlı şirket Saraya şimdi de otobüs hediye etti

Katar ortaklı BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına otobüs hediye edildi. Geçtiğimiz aylarda da Katar Emiri tarafından uçak ‘hediye’ edilmişti.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar ortaklı BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk’ten bilgi aldı.


 
Otobüse ilişkin bilgiler ve otobüsün maliyetiyse açıklanmadı.

Otobüsü hediye eden BMC hisselerinin %25,1’i Öztürk Ailesi’nin; %25’i Ethem Sancak’ın; geriye kalan %49.9’u ise Katar Silahlı Kuvvetlerinin. Geçtiğimiz Eylül ayında Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Cumhurbaşkanlığı’na hediye edilmişti. Uçak Katar tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gönderilerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilmişti.
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