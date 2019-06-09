Önce sınavsız bankamatik özel kalem müdürü, ardından başka kuruma memur yapıyorlar

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, "4 yılda 7 kişi Özel Kalem Müdürü olmuş ama biz Özel Kalem Müdürü'nün değiştiğini hiç duymadık" dedi.





CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Sayıştay raporlarına göre 2014- 2018 yılları arasında Çorum Belediyesi’nde 7 kişinin belediyenin dışından Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandığını açıkladı.





Gazete Duvar'ın haberine göre, özel kalem müdürlüğüne atanan kişilerin hiç özel kalem müdürlüğü yapmadığını, o koltuğa hiç oturmadıklarına dikkat çeken Yılmaz, bunların daha sonra çeşitli devlet kuruluşlarına nakil yaptırdıklarını belitti.







Konuyla ilgili Sayıştay raporunu paylaşan Yılmaz,"“Bayramın hemen öncesi Kastamonulu İlköğretim Matematik Öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu atanamadığı için kendini astığını görünce çok canım sıkıldı. Bu çocuğun ailesinin bayramı zehir olduysa hak etmedikleri halde memur yapılan liyakatsiz kişilerde huzursuz olsun istedim. Sayıştay raporuna göre Çorum Belediyesi’nde 4 yılda 7 kişi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan memur yapılmış. 4 yılda 7 kişi Özel Kalem Müdürü olmuş ama biz Özel Kalem Müdürü’nün değiştiğini hiç duymadık. Çorum’da, atama bekleyen İngilizce öğretmeni Halil Mustafa Bozkurt kardeşimiz 32 yaşında canına kıydı…" ifadelerini kullandı.





'SINAVSIZ VE HAKSIZ BİR ŞEKİLDE MEMUR YAPILDILAR'





Yılmaz, bu kişilerin Sayıştay raporuna göre sınavsız, haksız bir şekilde memur yapıldıklarını iddia ederek şöyle devam etti:





"Çorumla alakası olmayan bir sürü insan sınavsız liyakatsız bir şekilde memur yapılmış. Sayıştay raporunun 62. sayfasında aynen şöyle yazıyor: ‘Çorum Belediyesi 2018 yılı hesabına ilişkin yapılan incelemede, belediyenin son 4 yıl içerisinde toplam 7 yedi personelinin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan bir süre sonra çoğunun kısa bir süre belediyede görev yaptıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen ataması yapıldı. Bu atamalar; öncelikle belediyede çalışan memurlardan, ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale gelmiştir. Bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu tespit edilmiştir."





2014 yerel seçiminde seçilen AKP'li Muzaffer Külcü, 2018’de görevinden istifa etmişti. Külcü’den sonra görevi Zeki Gül devralmıştı. 31 Mart 2019 seçimiyle AKP'li Halil İbrahim Aşgın belediye başkanı seçildi.