Önce İran ardından Rusya

Önceki gün temaslarda ve ikili görüşmelerde bulunmak için Ankara’ya gelen İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin ardından bugün Rusya Genelkurmay Başkanı’nın da Türkiye’ye geleceği açıklandı.







İran-Türkiye sınırında istikrarı sağlamak için işbirliği ve ortaklık yapmak adına Ankara’da olduğuna dair haberlerin ortaya çıktığı Bakıri’nin bu ziyareti, ‘çok özel’ olarak yorumlanmıştı. Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak üst düzey bir askeri ve siyasi heyet başkanlığında Türkiye’ye gelen Bakıri, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.





İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Devrim Muhafızları Generali Ramazan Şerif, “Terörist gruplar İran-Türkiye sınırının batı ve kuzey batı yönlerinden istikrarsızlık sağladı. Her ne kadar güvenlik güçlerinin müdahalesi sayesinde güvenlik sağlansa da yatırımcılar teröristlerin hamlelerinden endişe ediyor” diyerek Bakıri'nin Ankara temaslarının esas konusunu ifade etmiş ve İran'ın Türkiye'yle sınır güvenliği ve terörle mücadele konusunda sağlam anlaşmalar yapmak istediğini de dile getirmişti.





BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI





Öte yandan bugün Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı’nın önümüzdeki dönemde Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, Rus Genelkurmay Başkanı’nın Suriye’deki İdlib bölgesi hakkında temaslarda bulunabileceğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda gerilen Ankara-Moskova ilişkisi son dönemde yumuşamıştı. Çavuşoğlu, “İdlib konusunda müzakereler sürüyor; İran Genelkurmay Başkanı’ndan sonra Rus Genelkurmay Başkanı da Türkiye’ye geliyor” dedi.





İdlib’in kontrolü, bir süredir El Kaide bağlantılı teröristlerin elindeydi.