Samanyolu Haber /Gündem / Onca havuz yalanı yine çöp... Altıntaş'ın telefonunun şifresi kırılamamış /08 Mart 2018 23:13

Onca havuz yalanı yine çöp... Altıntaş'ın telefonunun şifresi kırılamamış

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturma kapsamında, suikastin faili Mevlüt Mert Altıntaş’ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara’ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Cinayetin hemen ardından havuz medyası Altıntaş'ı cemaat üyesi ilan etmiş, cep telefonu şifresinin kırıldığını ve tüm bilgilerin deşifre olduğunu iddia etmişti. Hemen tüm başlıklarda Altıntaş ve Gülen grubu arasında olduğu iddia edilen bağ, bangır bangır yazılıp çiziliyordu. Bu konu daha önce de artigercek.com sitesi yazarı Celal Başlangıç tarafından Bunlar ‘yandaş medya’ bile değil, ‘saray tellalı’başlıklı yazıyla dile getirilmişti

O manşetlerin ve haberlerin tamamı çöp oldu.

Soruşturma kapsamında Ankara’ya gelen Rus heyette bulunan uzmanlar, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı ile görüştü. Savcının huzurunda suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş’a ait telefonun (Apple marka olduğu belirtiliyor) şifresini kırmaya çalışan uzmanlar, tüm uğraşlarına rağmen telefonu açamadı.
 
NİSAN AYINDA YABANCI BİR FİRMA GELECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara’ya gelecekleri öğrenildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık’ta Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan’ın da aralarında bulunduğu 3’ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Onca havuz yalanı yine çöp... Altıntaş'ın telefonunun... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:26:06