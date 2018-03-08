Onca havuz yalanı yine çöp... Altıntaş'ın telefonunun şifresi kırılamamış

Cinayetin hemen ardından havuz medyası Altıntaş'ı cemaat üyesi ilan etmiş, cep telefonu şifresinin kırıldığını ve tüm bilgilerin deşifre olduğunu iddia etmişti. Hemen tüm başlıklarda Altıntaş ve Gülen grubu arasında olduğu iddia edilen bağ, bangır bangır yazılıp çiziliyordu. Bu konu daha önce de artigercek.com sitesi yazarı Celal Başlangıç tarafından Bunlar ‘yandaş medya’ bile değil, ‘saray tellalı’başlıklı yazıyla dile getirilmişti





O manşetlerin ve haberlerin tamamı çöp oldu.





Soruşturma kapsamında Ankara’ya gelen Rus heyette bulunan uzmanlar, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı ile görüştü. Savcının huzurunda suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş’a ait telefonun (Apple marka olduğu belirtiliyor) şifresini kırmaya çalışan uzmanlar, tüm uğraşlarına rağmen telefonu açamadı.







NİSAN AYINDA YABANCI BİR FİRMA GELECEK





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara’ya gelecekleri öğrenildi.





Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık’ta Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü. Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan’ın da aralarında bulunduğu 3’ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.