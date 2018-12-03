Onbinlerce ton et ithal edildi, şimdi depoda yer yok diye aynı hayvan ihraç ediliyor

Yıldırım, Dünya gazetesi bünyesinde yayın hayatını sürdüren Tarım Dünyası isimli platformda kaleme aldığı yazısında, uygulanan yanlış politilar sonucunda, ihtiyaç duyulandan çok daha fazla karkas et ve canlı hayvan ithalatı yapılması nedeniyle depolarda biriken etlerin ve hayvanların ihraç edilmesi için pazar arandığı öne sürdü







Yıldırım, "İnanılması çok zor olsa da Türkiye, canlı hayvan ve kırmızı et ihraç edecek. Son 9 yıldan bu yana canlı hayvan ve et ithal eden Türkiye, Et ve Süt Kurumu depolarında biriken yaklaşık 20 bin ton karkas et ve kesilmek üzere bekleyen 300 bin baş canlı hayvanı ihraç etmek için pazar arıyor" diyen Yıldırım, İran,Irak,Suriye ve Katar pazarı için yapılan araştırmalardan olumlu sonuç çıkması halinde ihracatın hemen başlayacağı iddiasında bulundu.





Türkiye'nin son yıllarda sığır ithalatında yanlış politika uyguladığını belirten Yıldırım, "Sığır ithalatında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, uygulanan yanlış hayvancılık politikası sonucu ihtiyacının çok üzerinde canlı hayvan ve et ithal etti. Depolarda biriken karkas et ve kesilmek üzere bekleyen canlı sığırlar pazar bulunursa ihraç edilecek." dedi.





'KIRMIZI ET STOKU 20 BİN TONA ULAŞTI'





Et ve Süt Kurumu'nun depolamada yaşadığı soruna dikkat çeken Yıldırım, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, Et ve Süt Kurumu depolarında yaklaşık 20 bin ton kırmızı et stoku oluştu. Etin şoklanması ile ilgili sorun yaşamaya başlayan Et ve Süt Kurumu ihracat için pazar arayışına girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir süre önce et fiyatının yüksek olmasından şikayet ederek; "Et yemeyin,hindi,tavuk,balık yiyin" açıklamasından sonra ihracatın gündeme gelmesi şaşkınlık yarattı" dedi





'HAYVANINI KESMEK İSTEYEN ÜRETİCİYE, 'BEKLE' DENİLİYOR'





Depoların dolu olması nedeniyle hayvanını kestirmek isteyen üreticiye en erken Şubat 2019'a gün verilebildiğinin altını çizen Yıldırım, kaleme aldığı yazıda durumu şöyle aktardı:





"Depoların dolu olması nedeniyle Et ve Süt Kurumu'na hayvanını kestirmek isteyen üreticilere en erken Şubat 2019'a gün veriliyor. Besi süresini tamamladığı için kesilmek üzere Et ve Süt Kurumu'na üreticiler tarafından başvurusu yapılmış 300 bin büyükbaş hayvan var. Depolama konusunda sorun yaşayan Et ve Süt Kurumu bu hayvanları kesmek yerine ihraç etmek istiyor. Et ve Süt Kurumu ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ihracat için İran,Irak,Suriye ve diğer komşu ülkelere yönelik çalışma yapıyor. Ayrıca Katar'a ihracat için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu ülkelerden olumlu sonuç alınması halinde et ve sığır ihracatı hemen başlayacak. İlk etapta depolardaki karkas et ve kesim için sıra bekleyen canlı hayvanlar ihraç edilecek."