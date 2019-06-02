Samanyolu Haber /Dünya / Ön şartsız görüşmeye hazırız /02 Haziran 2019 19:16

Ön şartsız görüşmeye hazırız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi. 2015'te dönemin başkanı Barack Obama tarafından imzalanan Nükleer Anlaşması'ndan çekildiğini ilan eden ABD, 7 Kasım 2018'de İran'a yeni müeyyideler uygulamaya başladı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son açıklaması "İran ile yeni bir müzakere döneminin başlayabilir" diye yorumlandı. 

Pompeo, Avrupa seyahatinin İsviçre ayağında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

"İRAN KAYNAKLARI KENDİ HALKI İÇİN KULLANSIN"

Ticino kantonunun başşehri Bellinzona'daki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pompeo, İran'a kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulundu. 

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını söyledi.

Pompeo, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini iddia etti. 

POMPEO: MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ

İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı. 

Pompeo, "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız." dedi. 

ABD'li Bakan, İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ön şartsız görüşmeye hazırız Sonraki Haber >>

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:56:36