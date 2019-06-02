Ön şartsız görüşmeye hazırız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son açıklaması "İran ile yeni bir müzakere döneminin başlayabilir" diye yorumlandı.





Pompeo, Avrupa seyahatinin İsviçre ayağında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.





"İRAN KAYNAKLARI KENDİ HALKI İÇİN KULLANSIN"





Ticino kantonunun başşehri Bellinzona'daki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pompeo, İran'a kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulundu.





Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını söyledi.





Pompeo, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini iddia etti.





POMPEO: MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ





İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.





Pompeo, "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız." dedi.





ABD'li Bakan, İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetti.