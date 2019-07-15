Samanyolu Haber /Gündem / Ömer Halisdemir'in ailesine büyük ayıp /15 Temmuz 2019 19:40

Ömer Halisdemir'in ailesine büyük ayıp

Ömer Halisdemir'in ailesinin düzenlediği şehidin kabir başındaki anma törenine Niğde Valisi, AKP İl Başkanı ve Niğde’nin AKP’li iki milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

15 Temmuz’da Özel Kuvvetler tarafından vurularak şehit edilen Ömer Halisdemir’in ailesinin düzenlediği mezarı başındaki anma törenine Niğde Valisi, AKP İl Başkanı ve Niğde’nin AKP’li iki milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı.

 Oda Tv'nin haberine göre programa aileye destek için Metin Külünk ve bazı belediye başkanları ve Bor İlçesi Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ’ın katıldığı görüldü. Anma programı Halisdemir ailesinin kurduğu Vatan Yıldızları Vakfı tarafından düzenlenmişti. Ancak Vali ve AKP’lilerin, resmi program olmadığı gerekçesiyle anma törenine katılmadığı anlaşıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ömer Halisdemir'in ailesine büyük ayıp Sonraki Haber >>

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:53:08