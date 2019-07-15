Ömer Halisdemir'in ailesine büyük ayıp

15 Temmuz’da Özel Kuvvetler tarafından vurularak şehit edilen Ömer Halisdemir’in ailesinin düzenlediği mezarı başındaki anma törenine Niğde Valisi, AKP İl Başkanı ve Niğde’nin AKP’li iki milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı.





Oda Tv'nin haberine göre programa aileye destek için Metin Külünk ve bazı belediye başkanları ve Bor İlçesi Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ’ın katıldığı görüldü. Anma programı Halisdemir ailesinin kurduğu Vatan Yıldızları Vakfı tarafından düzenlenmişti. Ancak Vali ve AKP’lilerin, resmi program olmadığı gerekçesiyle anma törenine katılmadığı anlaşıldı.





