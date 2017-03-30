Samanyolu Haber /Dünya / Ölümünden 3 ay sonra düzenlenen törenle toprağa verildi /30 Mart 2017 09:50

Ölümünden 3 ay sonra düzenlenen törenle toprağa verildi

Ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael, ölümünden 3 ay sonra düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Ölümünden 3 ay sonra düzenlenen törenle toprağa verildi

"Sade ve özel" olduğu açıklanan cenaze törenine, yalnızca Michael'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
Asıl ismi Georgios Kyriacos Panayiotou olan ünlü pop yıldızının, Kuzey Londra'daki Highgate mezarlığında, annesinin mezarının yanına defnedildiği bildirildi.
53 yaşındaki Michael, geçtiğimiz Noel günü evinde hayata gözlerini yummuştu.
Törene ilişkin yapılan açıklamada, cenazenin Çarşamba günü toprağa verildiği doğrulanarak şunlar kaydedildi:
"George Michael'ın ailesi, sanatçının tüm dünyadaki hayranlarına, destek ve sevgi mesajları için teşekkür etmek istiyor. Aile, özel hayatlarının gizliliğinin medya tarafından ihlal edilmemesini ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini de rica ediyor"
Geçen yıl 25 Aralık'ta Oxforshire bölgesindeki evinde hayatını kaybeden George Michael'ın kalp ve karaciğer rahatsızlıklarından kaynaklanan doğal nedenlerle öldüğü açıklanmıştı.
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