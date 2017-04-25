Samanyolu Haber /Gündem / Ölmüş öğretmenin evini 'darbeci' diye bastılar! /25 Nisan 2017 19:09

Ölmüş öğretmenin evini 'darbeci' diye bastılar!

Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım vefat eden insanlara kadar uzandı. 2015'te ölen bir öğretmenin evi geçtiğimiz günlerde 'darbeci' diye basıldı.

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

2015’te ölen Didem Top’un evi “darbeci” diye baskına uğradı.

BİR EĞİTİMCİNİN HİKAYESİ

Didem Top eğitime gönül vermiş biriydi.

Şifa Üniversitesi’nde çalışıyor, bir yandan da hastalığıyla uğraşıyordu. Doktorlar kas erimesi teşhisi koymuştu.

Hastalığı boyunca son ana kadar eğitimden ayrılmamaya çalıştı. Ta ki yapamayacak hale gelinceye kadar.

İlerleyen hastalığı sonucunda Didem Top, 2015’in son günlerinde hayata gözlerini yumdu ve memleketi Konya’ya defnedildi.

15 TEMMUZ’LA İLGİLİ 1.5 YIL ÖNCE ÖLENİ SUÇLADILAR

Didem Top’un ölümünden sonra Türkiye’de çok kötü şeyler oldu. Mesleğinin son günlerinde Şifa Üniversitesi zorluklar yaşıyordu ancak 15 Temmuz sonrası herşey alt üst olmuştu.

Şifa Üniversitesi de kapatılan eğitim kurumlarından biriydi.

Ve geçen hafta İzmir’de Şifa Üniversitesi çalışanlarına yönelik sabahın ilk ışıklarında operasyon başladı. Akademisyenler ve idari personelin evleri basılıyordu.

Bir buçuk yıl önce hayata gözlerini yummuş Didem Top’un evi de baskına uğradı. Polisler 15 Temmuz’dan aylar önce hayata gözlerini yummuş Didem Top’u “darbeci” diye gözaltına almak istiyorlardı.

“DİDEM ÖLDÜ EVLADIM”

Anne ve babası, kapılarında gördükleri polis mangasının ellerindeki Didem Top’un isminin yazdığı gözaltı kararını görünce acı bir “ah” çektiler ve şöyle dediler: “Gözaltına almak istiyorsanız mezarlığa gitmelisiniz, Didem öldü evladım”

magduriyetler.com
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