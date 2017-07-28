Samanyolu Haber /Gündem / Olmaz olsun senin gibi ağabey! /28 Temmuz 2017 11:59

Olmaz olsun senin gibi ağabey!

Öğretmen baba öz ağabeyinin iftirasıyla tutuklu, anne 9 aylıkken soluk borusuna gıda kaçtığı için yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren Halime bebek ve kardeşlerine bakmak zorunda.

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Bebek hortumlara bağlı baba prangalı

Öğretmenler 15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi'ne yönelik başlayan cadı avının en büyük mağdurları arasında yer alıyor. Hiç bir şiddet eyleminin parçası olmamış öğretmenlerle birlikte aileler de perişan. Üstelik bazıları öz ağabeylerinin iftiralarıyla hapiste.

9 aylıkken boğazına gıda kaçması sonucu yoğun bakımlık olan Halime bebeğin babası da onlardan biri. Anne aylardır diğer kardeşlerini babaanneye bırakarak hastane koridorlarında yaşıyor. 

Millli Eğitim'de görevliyken ihraç olan ardından tutuklanan öğretmen babayı şikayet edense öz ağabeyi. Üstelik yeğenin yoğun bakımda olduğunu ve bakıma muhtaç olduğunu bildiği halde. 
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