Olmaz denen oldu, Suriye parası TL karşısında %15 değer kazandı

Bağımsızlığını kaybeden Merkez Bankası, siyasi gelişmeler ve Erdoğan'ın ekonomiye müdahaleleri sebebiyle bozulan finansal yapı Türk lirasını eritmeye devam ediyor. Dolar, Euro ve Sterlin'in TL karşısında rekor seviyelere ulaştığı piyasalarda savaş ortamındaki Suriye Lirasının bile Türk lirası karşısında değer kazandığı belirtildi.





Son bir ayda Suriye Lirası 0,0078 TL’den 0,0089 TL seviyesine yükseldi. Böylelikle bir ayda Suriye Lirası yüzde 15 civarında değer kazanmış oldu. Şu an itibariyle 1 Suriye Lirası artarak 0,0089’dan işlem görüyor.







