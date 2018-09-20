Öldürülen Azeri İşadamı Star Gazetesi yazarının eşiymiş....

Sovyet Rusya döneminde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir dönemde Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmailov’ un oğlu olan işadamı Azeri İşadamı İtimat İsmailov kşam saatlerinde Florya'daki ofisinde saldırıya uğradı. Yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.





İsmailov’un Star yazarı Sevil Nuriyeva’nın eşi olduğu öğrenildi.















İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen ve geçmişte Azerbaycan Adalet Partisi uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan Azeri işadamı Etimad İsmayilov ve Gözel Damirov, İsmayilov'un Florya'da bulunan ofisinde buluştu. Ofiste ikilinin arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Damirov, İsmayilov'u başından ve kalbinden vurarak ağır yaraladı. Damirov olay yerinden kaçarken, İsmayilov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı. İsmailov'u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ve beraberinde bulunan şoförü Beşiktaş'ta bir mekanda saat 01:00'da yakalandı.Katil Azeri eski polis şefiGözel Damirov'un Azerbaycan'da bir dönem İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu ve daha sonra karıştığı bir olaydan sonra Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.Soruları cevapsız bıraktıGözel Damirov ve şoförü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği sırada, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak, polis ekipleri tarafından sorguya alındı.Alacak verecek meselesiGözel Damirov'un işadamı İtimat İsmailov'u aralarındaki bir alacak verecek nedeniyle vurduğu iddiaları araştırılıyor.Gözel Damirov ve beraberinde ki şüphelinin sorguları sürüyor. Kaynak: Azeri işadamı İtimat İsmailov’un katil zanlıları yakalandı. - İstanbul Haberleri

