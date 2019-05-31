Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünya "öldüren oyunu" konuşuyor /31 Mayıs 2019 14:20

Dünya "öldüren oyunu" konuşuyor

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuk 6 saat boyunca "PUBG" diye bilinen bilgisayar oyununu oynadı. Genç kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. İlk müdahaleyi yapan doktor Aşok Jain, "Oyunun heyacanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir. Çocuklara bu tür oyunlardan uzak durma çağrısı yapıyorum." dedi.

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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuk "PUBG" diye bilinen "PlayerUnknown's Battlegrounds" isimli oyunu 6 saat ara vermeden oynamasının ardından, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Ailesinin verdiği bilgiye göre Furkan Kureyşi adlı çocuk Neemuch kasabasındaki evinde öğle yemeğinden sonra cep telefonunda PUBG oynamaya başladı.

Baba Harun Reşid Kureyşi, "Furkan öğle yemeğinden hemen sonra oyunu oynamaya başladı ve 6 saat devam etti. Çöküp kalmadan önce çok sinirlenmişti ve diğer oyunculara bağırıyordu." dedi.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN KAYBETTİM" DEDİ VE ...

Furkan'ın kızkardeşi Fiza Kureyşi, "Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden 'Patlatın! Patlatın!' diye bağırdı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı, ağlamaya başladı ve 'Sizinle bir daha oynamayacağım. Sizin yüzünüzden kaybettim dedi' diye konuştu.

Furkan evde çöküp kalmasından sonra hemen hastaneye götürüldü, ancak hastaneye henüz varmadan hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Furkan'ın ağabeyi de kardeşinin oyuna bağımlı olduğunu, sık sık sık günde 18 saat PUBG oynadığını söyledi.

"ADRENALİN KALP KRİZİNİ TETİKLEMİŞ OLABİLİR"

Furkan Kureyşi'yi muayene eden kardiyolog Dr. Aşok Jain, "Hastaneye geldiğinde nabız yoktu. Elektrik şoku ve enjeksiyonlarla geri getirmeye çalıştık ama başaramadık. Oyunun heyacanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir. Çocuklara bu tür oyunlardan uzak durma çağrısı yapıyorum." dedi.

Furkan'ın ağabeyi de kardeşinin oyuna bağımlı olduğunu, sık sık sık günde 18 saat PUBG oynadığını anlattı ve kardeşinin ölümünden sonra oyunu telefonundan sildiğini söyledi.

45 GÜN PUGB OYNAYAN GENÇ DE ÖLMÜŞTÜ

Hindistan'da daha önce 45 gün boyunca sürekli PUBG oynayan 20 yaşındaki bir genç de şiddetli boyun ağrıları çektiğini söylemesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Maharashtra eyaletinde de tren raylarının kenarında PUBG oynayan iki genç, tren çarpması sonucu ölmüştü.
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