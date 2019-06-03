SAMANYOLUHABER- Limak (Nihat Özdemir), Kalyon (Cemal Kalyoncu), Cengiz (Mehmet Cengiz) ve Mapa (Mehmet Nazif Günal) ortaklığında kurulan İGA'ya, İstanbul Yeni Havalimanı (3'üncü havalimanı) için taviz üstüne taviz veriliyor.





KİRAYI 25 SENE ÖDEYECEKLER





Daha önce ilk iki yıl kirası için erteleme alan İGA'nın söz konusu kira bedelini 25 sonra 2044 yılında ödeyecek. Ödeme yıllık 335 milyon euro olarak toplamda iki yıl için 670 milyon euro olarak kabul edildi.





Airporthaber'de Ali Kıdık, ihale şartnamesine aykırı olarak alınan kararı sert bir dille eleştirdi.





İGA'nın ortakları (soldan sağa) Mehmet Nazif Günal, Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu, 29 Ekim 2018'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen törende golf arabasını kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı böyle selamlamıştı.





KIDIK: "HİÇ ÖDEMEYELİM" DİYE MÜRACAAT ETTİLER





"Neymiş efendim beyefendiler bu parayı hiç ödemeyelim diye Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne başvurmuşlar." diyen Kıdık, "Yetti beyler, istekleriniz karşısında millete gına geldi. Oldu olacak devletin anahtarını size teslim edelim." ifadelerini kullandı.





Kıdık, "Siz devlete ödemeyin ama devletten yolcu garantisi parası isteyin. Sizin istekleriniz resmen soygun isteğidir. Köpeksiz köyde köteksiz gezmeyi ne zaman öğreneceksiniz çok merak ediyorum." dedi.





Nihat Özdemir (soldan 1'inci), Hasan Kalyoncu, Mehmet Nazif Günal ve Mehmet Cengiz (sağdan 3'üncü) "Erdoğan'ın gözde işadamları" diye nitelendiriliyor.

YANDAŞA GARANTİ VERİLDİ, ATATÜRK HAVALİMANI KAPATILDI





Nisan ayından itibaren iç ve dış hatlarda hizmet vermeye başlayan Yeni Havalimanı için 57 senedir İstanbul Yeşilköy'de hizmet veren Atatürk Havalimanı kapatılmıştı.





İGA'ya yıllık 100 milyon yolcu garantisi verildiği için yolcu sayısının bu rakamın altında kalması halinde aradaki fark köprü otoyol, tünel ve şehir hastanelerinde olduğu gibi Hazine tarafından işletmeci firmaya ödenecek.





Kolin'in patronu Naci Koloğlu (sağdan 2'nci) İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki payını Kalyon'a devretti.





5 ORTAKTAN BİRİ GİTTİ





İGA'nın beş ortağı vardı. Ortaklardan Kolin İnşaat, İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki payını (yüzde 20) ocak ayında Sabah-ATV grubunun sahibi Kalyon'a devretmişti.





Taraflar devir bedeline dair herhangi bir beyanda bulunmamıştı.





