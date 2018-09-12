Samanyolu Haber /Gündem / Okyanusta dev Gri balina sürprizi /12 Eylül 2018 12:04

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta tekne ile gezintiye çıkan turistlere dev gri balina sürpriz yaptı

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Teknenin önüne atlayan gri balina önce turistleri korkuttu sonra kendini onlara sevdirdi. İnanılmaz anlar yaşayan turistlerin görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı
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