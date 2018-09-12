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Okyanusta dev Gri balina sürprizi
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Okyanusta dev Gri balina sürprizi
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12 Eylül 2018 12:04
Okyanusta dev Gri balina sürprizi
Okyanusta tekne ile gezintiye çıkan turistlere dev gri balina sürpriz yaptı
Okyanusta dev Gri balina sürprizi
Teknenin önüne atlayan gri balina önce turistleri korkuttu sonra kendini onlara sevdirdi. İnanılmaz anlar yaşayan turistlerin görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı
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