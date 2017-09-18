Okullar açıldı, yazılı sınav zorunluluğu kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliklere imza attı.





Cumhuriyet'in haberine göre, Öğretmenler Kurulu’nda yapılan iş, işlem ve değerlendirmelerden “Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar” çıkarıldı. Yerine “değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi” maddesinin eklenmesi de dikkat çekti.





Liselerde geç gelme sadece birinci ders saati ile sınırlı tutulacak. Ancak öğrencilerin 5 defa derse geç kalmaları durumunda bunlar birleşerek yarım gün devamsızlık olarak öğrencinin sistemine işlenecek.





Bakanlık okullardaki yazılı sınav zorunluluğunu da kaldırdı. Değişiklik kapsamında artık haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması zorunlu olmayacak. İsteyen öğretmen, sınavlarını sözlü olarak da gerçekleştirebilecek. Sorumluluk sınavları, ikinci dönemin son haftasında da yapılacak.





Yönetmelik kapsamında artık okulların nakil ve geçiş şartlarını taşıması halinde isteyen öğrenciler için açık öğretim imam hatip lisesinden, Anadolu liselerine geçiş yapabilecek. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunmayan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilerek; açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi ya da açıköğretim Anadolu imam hatip lisesine gönderilecek.