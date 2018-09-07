Samanyolu Haber /Eğitim / Okul servislerine zam /07 Eylül 2018 10:05

Okul servislerine zam

Türkiye genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri tespit edildi.

SHABER3.COM

Okul servis ücretleri İstanbul'da yüzde 12, Ankara'da yüzde 13, İzmir'de yüzde 26 zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu.

İstanbul'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerinde yüzde 12 artış yapıldı.

Geçen yıl aylık 190 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 215 liraya çıkarıldı.

Aylık 210 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 235 liraya, 230 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 255 liraya, 235 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 265 liraya, 250 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 280 liraya, 295 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 330 liraya, 340 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 380 liraya, 360 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 400 liraya, 385 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 430 liraya, 410 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 455 liraya, 435 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 485 liraya, 455 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 505 liraya, 475 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 525 liraya yükseltildi.
İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4.07 lira olan ücret, bu yıl 4.5 lira olarak uygulanacak.
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