AKP böyle kadrolaşıyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), Milli Eğitim Bakanlığı’nda nasıl kadrolaştığını Eğitim Bir-Sen'in üyelerine gönderdiği cep telefonu mesajı bir kez daha gözler önüne serdi..





Bakanlık, 3 Mayıs Cuma gününe kadar müdür ve müdür yardımcılığı atamaları için müracaatları aldı.





PUANI VE HANGİ OKULA MÜRACAAT ETTİĞİ GİZLİ TUTULACAKTI





Özellikle Ankara’daki okullarda hangi eğitimcinin kaç puanla hangi okula müracaat ettiği gizli tutularak aday listeleri hazırlanmıştı.





Cuma günü son gündü. Fakat Bakanlık bu süreyi salı 7 Mayıs Salı gününe kadar uzattı.





AKP'nin yandaş sendikası Eğitim Bir-Sen'in başkanı Ali Yalçın (ortada) aynı zamanda Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanlığı görevini de ifa ediyor.





EĞİTİM BİR-SEN'DEN ÜYELERE MESAJ





İddiaya göre Eğitim Bir-Sen, cuma günkü müracaat süresi bitmeden ve sürenin uzatıldığı açıklanmadan üyelerine, “Değerli başkanlarım, yönetici atama salıya kadar uzatılacak. Kimseyle paylaşmayalım, tercihleri görelim.” mesajını attı.





Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmadan bir sendikanın üyelerine geçtiği mesaj içeriden bilgi sızdırıldığını gösteriyor.





Ankara'nın Çankaya bölgesine dair sızan listeler Odatv'de yayımlandı. Listeleri gören Eğitim Bir-Sen üyelerinin başvuruyu yapanların puanlarına göre istedikleri okulları tercih edecekleri anlaşıldı.





KİM, NEREYİ TERCİH EDECEK İNCE İNCE TANZİM EDİLİYOR?





Eğitim camiasında büyük tartışmalara yol açan sızıntıya, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) yakınlığıyla bilinen Türk-Eğitim-Sen’in Başkanı Talip Geylan olup betine “tezgâh” diye niteledi.





Geylan, Twitter adresinden şunları kaydetti: “Bugün bitecek olan yönetici görevlendirme süresini 7 Mayıs’a uzatıyor. Daha eğitim çalışanlarının genelinin haberi olmadan, bir sendika(!), yönetici üyelerine mesaj geçiyor: ‘Tercih yapmayın. Süre uzatılıyor.’ Ve arkasından tezgâh kuruluyor. Diğer çalışanların tercihlerini gören çete üyeleri başlıyor organizeye, kim nereyi tercih edecek ince ince tanzim ediliyor! @tcmeb bu organize işlerden yakasını ne zaman ve nasıl kurtaracak çok merak ediyorum?”





SÜRE NİÇİN UZATILDI?





Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da skandala dair, “MEB yönetici görevlendirmede tercih süresini uzattığını açıkladı. MEB kamuoyuna, eğitim ve bilim emekçilerine açıklama yapmak zorundadır. Yönetici görevlendirme süresi neden uzatıldı? Gerekçe olarak belirtilen 'tercihini yapamayanlar'ın tercih yapmama gerekçesi nedir?” diyerek tepkisini dile getirdi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u etiketleyerek, “Sayın @ziyaselcuk; bunun nedeni yapılan tercihlerin görülerek, bekletilen kişilerin buna göre tercih yapmalarını sağlamak mı? Bu adaletsizlik değil mi?” diye sordu.





BAKANLIK BELGELERİN SIZDIRILDIĞINI KABUL ETTİ





Milli Eğitim Bakanlığı ise yaşananların ardından 81 ildeki milli eğitim müdürlüklerine bir yazı gönderdi.





Yazıda, “Bu süreçte tercih başvurusunu gerçekleştiren adayların, tercihlerinin bazı adayların lehine değiştirtildiği bakanlığımıza gelen duyumlardan anlaşılmıştır,.” ifadelerine yer verildi.





İŞTE SIZAN BELGELERDEN BAZILARI:







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