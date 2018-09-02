Samanyolu Haber /Gündem / Okul kapattırmak için yine Kırgızistan'a giden Erdoğan'a red cevabı /02 Eylül 2018 10:24

Okul kapattırmak için yine Kırgızistan'a giden Erdoğan'a red cevabı

Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kırgızistan'ın Gülen cemaati konusunda dikkatli olması gerektiğini iddia ederken Ceenbekov "SAPAT Eğitim Kurumları Milli Eğitim Bakanlığı nezaretinde yasalara uygun şekilde faaliyet sürdürüyor. Kırgızistan'da çalışan bütün vatandaşlarımız bizim gözetimimizde çalışmaktadır." şeklinde karşılık verdi.

Kırgız Cumhurbaşkanı: SAPAT eğitim kurumları devam edecek

Ceenbekov: "SAPAT Eğitim Kurumları bizim gözetimimizde çalışmaktadır."

Kırgızistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Tayyip Erdoğan mevkidaşı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile birlikte ortak basın açıklamasında bulundu.

Erdoğan, yaptığı basın açıklamasında hizmet hareketine yönelik itham ve suçlamalarda bulundu. 

Erdoğan'dan sonra söz alan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ise, Hizmet hareketiyle ilgili Erdoğan’ın aksine "terör örgütü" ifadesini kullanmadı.

Ceenbekov’un açıklamasından satır başları şöyle;

"SAPAT EĞİTİM KURUMLARI YASALARA UYGUN FAALİYET GÖSTERİYOR"

*Biz ikili görüşmelerde de bunları görüşmüştük. Nisan görüşmelerinde de bu konuları konuşmuştuk. Biz söyleyeceklerimiz söyledik, cevaplarımızı verdik. Uluslararası Sebat Eğitim Kurumları uzun yıllardır özel bir şirket olarak Kırgızistan’da eğitim alanında faaliyet gösteriyor. 1 yıl önce kadar eğitim kurumlarının ismi SAPAT olarak değiştirildi. SAPAT Eğitim Kurumlarının kurucuları ve yönetiminde Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere geriye kalan kurucularının tamamı Kırgız vatandaşıdır. Ayrıca SAPAT Eğitim Kurumlarının tüm faaliyetleri Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmekte ve Kırgızistan yasaları çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. Bu iş devlet tarafından kontrol altına alınmıştır. Bilim ve Eğitim bakanlığı bu işin içindedir ve kontrolü altındadır. 

"KIRGIZİSTAN'DAKİ HER VATANDAŞ BİZİM MEVZUATIMIZA GÖRE ÇALIŞMAKTADIR."

*Kardeş ülkelerimize Kırgız vatandaşlarından hiçbir hareket olmayacaktır. Herhangi bir Kırgız vatandaşı Türkiye'ye karşı bir şey yapmak isterse sorumluluk altında tutulacaktır. Bunu bizzat kendim kontrol edeceğim. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki, Kırgızistan'da çalışan her vatandaşımız bizim mevzuatımıza göre çalışmaktadır. Ve mevzuata göre çalışmasını kendimiz kontrol etmekteyiz.
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