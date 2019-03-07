'Okul-ders-kurs' üçgeni, öğrencileri çökertti, devamsızlık patladı

Pervinkaplan.com'un MEB’in süreli yayını Milli Eğitim Dergisi’nden aktardığına göre, Okul, ders, kurs: Öğrenci bıkkın ve devamsız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonunda kapatılacağını duyurduğu özel öğretim kurslarının ve mevzuata uygun olmayan temel liselerin yerine koymayı planladığı destekleme kurslarıyla ilgili araştırma yapıldı. MEB’in süreli yayını Milli Eğitim Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, öğretmenlerin destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili görüşleri de paylaşıldı. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre kurslarda görev alan 33 öğretmenin katıldığı araştırmada öğrenci devamsızlığı, motivasyon eksikliği, ulaşım ve beslenme sorunu en önemli sorunlar olarak öne çıktı.





OKUL, DERS, KURS: ÖĞRENCİ BIKKIN VE DEVAMSIZ

Bakanlığın dergisinde, araştırma “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Öğretmen Görüşleri” başlığıyla yayımlandı. Araştırma kapsamında öğretmenlere, kursların avantajları ve dezavantajları soruldu. Öğretmenler genel olarak kursların öğrencilere faydalı olduğunu düşünse de birçok öğretmen kurslara ilişkin olumsuz görüş bildirdi.





ÖĞRETMENLER KURSLAR İÇİN NE DİYOR?

Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkili olmadığını düşünen bazı öğretmenlerin görüşleri araştırmada şöyle kaydedildi:





Hafta içi sekiz saat dersin ardından üç saat daha kurs çekilmiyor.

Öğrenci bu kadar saati kaldıramıyor. Hafta sonu aynı şekilde on saate yakın bir ders hiç verimli olmuyor.

Genelde verimli olmuyor. Bu da öğrencilerin bakış açıları ile ilgili olarak değişiyor. Dershane zihniyetinden zor vazgeçiyorlar.

ÖĞRENCİYE AŞIRI YÜK GETİRİYOR

Destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik olumsuz düşüncelerini bildiren öğretmenlerin tamamı, kursların öğrencilere aşırı yük getirdiği görüşünde birleşti.





Kurs saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden öğretmenler, yorucu geçen kursların öğrencilerde bıkkınlık oluşturduğunu anlattı.





Araştırmada, ulaşım ve yemek sorunu da kursların dezavantajları arasında öne çıkarken birçok öğretmen, “Öğrencilerin kendilerine ayıracakları zaman azalıyor” diyerek kursların öğrencileri sosyal aktivitelerden uzaklaştırdığını belirtti.





Araştırma çerçevesinde görüşülen bir öğretmenin, “Bir öğrenci günde ortalama 12 saat ders yapıyor. Bunun pedagojiye ters düştüğünü her eğitimci anlar” ifadeleri dikkati çekti.