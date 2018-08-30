Samanyolu Haber /Gündem / Oktar'ın evinden çıkan Tevrat herkesi şaşkına çevirdi /30 Ağustos 2018 12:04

Oktar'ın evinden çıkan Tevrat herkesi şaşkına çevirdi

Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki evinde ele geçirilen el yazması Tevrat’ın sadece sinagoglarda bulunması gereken çok önemli bir eser olduğu belirlendi. Mali polis, bu çok değerli Tevrat’ın Oktar grubunun eline nasıl geçtiğini araştırıyor

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy’deki evi ile Ümraniye’de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu.

OKTAR’IN ESERLERİ MÜZELERDE İNCELENDİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adnan Oktar grubundan ele geçirilen tarihi eserler incelenmek için Ayasofya Müzesi Müdürlüğü ile Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne gönderildi.

TEVRAT ŞAŞKINLIĞA YOL AÇTI

Adnan Oktar grubundan ele geçirilen el yazmalı Tevrat’ın , sadece Sinagoglarda bulunması gereken nitelikte önemli bir eser olduğunu tespit edildi.

O ESER NEREDEN GELDİ?

Mali polis, Tevrat’ın Adnan Oktar grubunun eline nasıl geçtiğin konusunu da araştırmaya başladı.

DİĞER ESERLERDE TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE

Türk İslam Eserleri Müzesi’ne gönderilen eserlerden bir bölümünün tarihi eser niteliğinde, bir bölümünün de tarihi eser niteliğinde olmadığı belirtildi.
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