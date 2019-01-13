Samanyolu Haber /Gündem / Oktar'dan Erdoğan'a mektup: Sizin yattığınız hapishane ile şimdikiler arasında uçurum var /13 Ocak 2019 12:15

Oktar'dan Erdoğan'a mektup: Sizin yattığınız hapishane ile şimdikiler arasında uçurum var

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'cinsel istismar' suçlamalarıyla tutuklanan ve 6 aydır Edirne Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar, avukatları aracılığıyla Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

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Oktar, Erdoğan'a yazdığı mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan şefkatli ilgisini cezaevlerindeki mazlum ve cezaevlerindeki eksikler nedeniyle mağdur vatandaşlarımızdan esirgememesini ve bu soruna ivedi olarak müdahale etmesini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ay kaldığı Pınarhisar Cezaevi'nin koşulları ile bugünkü cezaevlerinin koşulları arasında uçurum olduğunu anlatan Oktar, kapasite fazlalığı nedeniyle 40 bin kişinin yatağının olmadığını, 80 bin kişinin aynı yatağı kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Hijyen, sıcak su yetersizliği, ısınma sorunu, yiyeceklerin besin değerinin düşüklüğü gibi çok sayıda sorunu sıralayan Oktar, "Şu anki cezaevi şartları, o tarihlerde Pınarhisar'daki mevcut şartların yüzde 10'u düzeyinde bile değildir" dedi. Cumhurbaşkanını 'acil müdahale etmeye' çağıran Oktar, "Her şey Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek tek bir talimata bakmaktadır. Dünyaya örnek olma ve lider olma ülküsüyle yola çıkan Türkiyemizin adalet sistemini küçük düşürmeyi amaçlayan bu tuzağı bozmak ve vatandaşını devletine küstürme oyununu durdurmak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın elindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şefkatli ilgisini cezaevlerindeki mazlum ve cezaevlerindeki eksikler nedeniyle mağdur vatandaşlarımızdan esirgememesini ve bu soruna ivedi olarak müdahale etmesini istirham ediyoruz" dedi.
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