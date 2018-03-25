Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Muazzam utanılacak bir olay var, ne olduğunu sen de biliyorsun

Nagehan Alçı’nın kendisi hakkında sürekli yazı yazmasından şikayet eden Oktar, Alçı’nın bir kez kendi stüdyolarına da geldiğini ifade ederek, “Bana kafayı takmaktan bir türlü kurtulamadı. Ben rahatsız değilim, memnunum. Ben de sana kafayı takmış vaziyetteyim” dedi.







Adnan Oktar, Nagehan Alçı’ya ilişkin, “Hırçınlığının nedenini biliyorum. Asıl utanılacak bir olay var ki yani bilmiyorum. Muazzam utanılacak bir olay var. Yüz kızartacak bir olay var. Onun da ne olduğunu biliyorsun. Ben mi söyleyeyim” ifadelerini kullandı.





Adnan Oktar ayrıca Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı için de "Ben senin o tombik kocandan bahsetmiyorum, ki çok şey biliyorum onun hakkında” sözlerini sarf etti.





'Beni düşünmekten vazgeç' diyen Oktar sözlerini şöyle tamamladı: Belki de haklısın...



